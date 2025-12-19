林俊逸壓力大恐慌症發作 「無法呼吸」危險狀況曝

林俊逸宣傳明年出道35年演唱會。（年代提供）

歌手林俊逸日前在《聚焦2.0》宣傳明年登場的「逸行者」演唱會，並暢談音樂歷程、書法才藝與近況，展現多元面貌。他坦言，曾因工作壓力過大、對自我要求過高等，導致罹患恐慌症，嚴重時會臉色發白、嘴唇發紫，感覺心臟狂跳、無法呼吸，所幸之後經調適症狀逐漸改善。

談及35年的音樂生涯，林俊逸表示江蕙是同門師姐也是重要貴人，曾鼓勵他一定要好好寫台語歌，這也促成自己創作台語專輯《上好的一年》。回顧過往戰績輝煌，林俊逸不僅是台視《五燈獎》首位五度五關得主，更在首屆《超級模王大道》中奪下總冠軍，創下11次滿分表演紀錄，又因模仿費玉清與不少知名歌手神似到位，被封為「行走的點唱機」、「超級模王」。

廣告 廣告

林俊逸分享成為斜槓書法家的故事，他說小學因字跡難看被家人逼著學書法，後來大學某天突發奇想再度提筆，沒想到一寫就是27年，作品最高曾賣出六位數價格。他更在節目現場揮毫，寫下「龍馬舞吉」祝福大家財源廣進，展現深厚書法功力。他還透露自己會做的年菜，包括櫻花蝦米糕、佛跳牆、娃娃菜與糖醋鱸魚，可謂樣樣精通。

除了傑出的音樂實力和書法水平，林俊逸的精實體態也全場成為焦點。他脫下外套大秀好身材，不僅擁有「南瓜肩」和明顯的六塊腹肌與肌肉線條，體脂也僅百分之十二，他還示範做多下伏地挺身仍面不紅氣不喘，並與復健科診所陳相宏院長打羽球，展現好體能和靈活反應。

林俊逸將於明年1月24日在Legacy Taipei傳音樂展演空間舉辦《逸行者》演唱會。他透露將親自擔任演唱會導演，只因最了解自己舞台上真正需要的是什麼，並笑稱「這是自己找自己麻煩」。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。

更多中時新聞網報導

台灣世曦 違規發獎金 追回數千萬 主管調職

龍千玉噴淚 首談已逝愛女入夢

經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華