林俊逸斜槓書法家 27年功力「作品曾賣6位數價格」

林俊逸為即將到來的演唱會做宣傳。（年代新聞提供）

林俊逸近日上年代《聚焦2.0》錄影，出道35年的他將於明年1月24日舉辦《逸行者》演唱會，屆時也將親自擔任演唱會導演。當天錄影提及江蕙是同門師姐，也是他演藝生涯重要貴人，曾鼓勵他一定要好好寫台語歌，這也促成自己創作台語專輯《上好的一年》。

回顧過往戰績輝煌，林俊逸不僅是台視《五燈獎》首位五度五關得主，更在首屆《超級模王大道》中奪下總冠軍，創下11次滿分表演紀錄，又因模仿費玉清與不少知名歌手神似到位，被封為「行走的點唱機」、「超級模王」。林俊逸也分享成為斜槓書法家的故事，小學因字跡難看被家人逼著學書法，後來大學某天突發奇想再度提筆，沒想到一寫就是27年，作品最高曾賣出六位數價格。

他更在節目現場揮毫，寫下「龍馬舞吉」祝福大家財源廣進，展現深厚書法功力。他還透露自己會做的年菜，包括櫻花蝦米糕、佛跳牆、娃娃菜與糖醋鱸魚，可謂樣樣精通。

