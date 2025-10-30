林俊頴《七月爍爁》 榮獲金典獎年度大獎

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣文學館今（31）日揭曉2025臺灣文學獎「金典獎」得獎名單，今年共有225部作品角逐金典獎桂冠，最終由林俊頴《七月爍爁》獲得「金典獎年度大獎」，獨得奬金100萬元；另有7部金典獎、2部蓓蕾獎作品，各可獲得15萬元獎金。

今年的得獎作品，含括4部題材殊異的小說，3部緊扣作者生命經驗、田野扎實的非虛構書寫，以及語言運用獨到、顛覆框架的散文與新詩各1部。得獎名單包含金典獎年度大獎林俊頴「七月爍爁」；金典獎黃崇凱「反重力」、阿芒「早點睡。不要怕妳四叔」、劉克襄「流火：鹿野忠雄的臺灣養成」、藍永翔「旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記」、馬翊航「假城鎮」、李佳穎「進烤箱的好日子」、連明偉「槍強搶嗆」。

廣告 廣告

其中，榮膺年度大獎的小說《七月爍爁》，作者林俊頴將無法復返的故鄉北斗幻化為斗鎮，從攜妻子自日本光榮返鄉的七舅公起筆，面對被殖民過的家鄉，透過拋問與對照，呈現殖民議題的繁複面向，猶如一道霹靂閃現的雷電，為日據時期的鄉土文學投射全新風景。全書以華、臺語交錯書寫，「爍爁」（sih-nah）意指「閃電」，全書從用典可見其博學，而其臺語書寫也透出古雅典麗的氣韻，深富原創性的小說語言。

另外，獎勵文學新人的「蓓蕾獎」，有2位新手作家登場。藍永翔以《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》雙喜臨門，另一位獲獎的為范容瑛的《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》。此外，贈獎典禮將於11月16日在臺北市立文獻館樹心會館舉行，而為讓臺灣文學走入生活，今年的「金典本事系列講座」特別以「在有故事的地方，聆聽臺灣文學故事」為概念規劃，得獎者除將在全臺各地、多元的文化空間分享創作故事，也將進入高中校園，讓更多讀者有機會與得獎作家近距離接觸。

國立臺灣文學館今日揭曉2025臺灣文學獎「金典獎」得獎名單，由林俊頴《七月爍爁》獲得「金典獎年度大獎」。（臺文館提供）

國立臺灣文學館今日揭曉2025臺灣文學獎「金典獎」得獎名單，贈獎典禮將於11月16日在臺北市立文獻館樹心會館舉行。（臺文館提供）