林保署三月推「森之行」體驗課程 帶領民眾登上樹冠層祕境

林保署屏東分署將於三月推出「森之行」體驗課程，帶領民眾進入樹冠層祕境。

▲林保署屏東分署將於三月推出「森之行」體驗課程，帶領民眾進入樹冠層祕境。

林業及自然保育署屏東分署雙流自然教育中心，將於 三月十四及十五日，推出期間限定的「森之行」體驗課程，帶領民眾登上平時僅供研究人員進出的樹冠層祕境，並透過垂直視角的轉換，在高空與森林建立深刻的生命連結。

林保署屏東分署表示，響應三月植樹月與世界森林日，這次課程核心在於打破地表觀察的限制，讓學員置身於繁茂枝葉間，俯瞰如浪潮般的林相美景。

廣告 廣告

現場更特別安排學員輪流乘坐樹上吊床，在陣陣樹濤聲中靜心對話，以最貼近自然的姿態感受森林律動；而為確保最高品質的引導與安全，兩天活動僅開放 四個梯次，每梯次三小時且限額十二人，採精緻小班制教學。

該活動也準備豐富的報名好禮，前三十名成功報名的學員可獲得限量原生種「厚葉石斑木」苗木，每位參加者還能帶回質感的「黃荊精油溫熱眼罩」，將森林的療癒感受延續至日常生活中。

屏東分署強調，這項課程不只是感官冒險，更是一場深度的環境教育，希望能透過不同的視角，引發大眾對森林經營與永續管理的重視。活動即日起於「台灣山林悠遊網」及「雙流自然教育中心臉書粉專」公告報名，歡迎民眾走進雙流，創造專屬的森林記憶。