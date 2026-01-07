林保署嘉義分署啟動嘉南保育列車 3174位師生共學國土生態永續發展

農業部林業及自然保育署嘉義分署為讓自然保育意識在校園扎根，自114年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，走訪嘉南26所國中小，讓保育觀念從校園開始的啟動。（圖/嘉義分署提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】農業部林業及自然保育署嘉義分署為讓自然保育意識在校園扎根，自114年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，走訪嘉義市、嘉義縣及臺南市共26所國中小，辦理33場次宣導活動，累計3,174名師生參與。以四種保育教學方案，讓保育觀念從校園開始的啟動課程；嘉義分署期望透過教育的深耕，將國土生態綠網、SDGs永續發展指標及昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架的核心精神落實於校園。

嘉義分署表示，課程上以嘉南地區國土生態綠色網絡為主軸，聚焦淺山、平原、濕地、農地等棲地多樣性與其保育課題，介紹臺灣黑熊、山麻雀、諸羅樹蛙、草鴞、阿里山山椒魚、穿山甲、黑面琵鷺、臺灣原生龜類等關注物種，帶領學生理解其棲地特性、面臨的威脅與現行保育策略。

嘉義分署提到，嘉南保育列車規劃黑熊保育、山區保育、海岸保育與平原城市保育等四種宣導教案，由學校依所在環境選擇最合適的課程內容。例如在山區學校以黑熊保育為主軸，透過示範改良式獵具使用、宣導人熊衝突預防與應變及生態給付觀念，讓學生理解熊與人類如何和平共處。

在8場次深度活動中，嘉義分署特別安排4場以觀賞紀錄片《一隻臺灣黑熊之死》後由導演顏妏如親自分享拍攝歷程，引導620名師生思辨，讓學生看見保育背後的艱辛與對社會的反思；另4場則由作者蔡惠萍導讀分享《未來的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》書籍，帶領433名師生從生命教育角度理解野生動物的生存價值，強化對保育議題的情感連結與責任意識。

嘉義分署「嘉南校園保育宣導列車」的宣導內容同時融入生態給付、綠色保育標章與濕地標章等觀念，引導學生理解友善農法、棲地維護與保育行動之間的關聯，同時釐清遊蕩犬貓對野生動物造成的威脅，強化「棲地守護」與「生物多樣性」的基礎認知。 有教師回饋指出，透過保育宣導課程讓保育議題不再停留於抽象概念，而更能轉化成學生可理解、可感受、可行動的學習內容。嘉義分署表示，期待透過一整年度的紮根成果，讓更多學校的加入，使自然保育教育持續向下延伸，共同為嘉南地區打造更友善、更永續的生態環境。