林保署嘉義分署、玉管處、臺大實驗林簽署MOU 守護臺灣生態保育

記者黃音文／嘉義報導

為守護臺灣豐富的生態保育系統，農業部林業及自然保育署嘉義分署、內政部國家公園署玉山國家公園管理處及國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處今（6）日於塔塔加遊客中心正式簽署「生態保育合作備忘錄（MOU）」，以跨部會與學術單位的聯手合作，象徵著臺灣在維護生物多樣性、學術研究及環境教育推廣上，邁入資源共享、深度合作的新紀元。

嘉義分署分署長李定忠、玉管處長盧淑妃及臺大實驗林管理處長蔡明哲共同表示，三方管理區域在地理位置上相連，生態系緊密交織，過去在保育業務上已有深厚合作基礎，包含阿里山山椒魚保育、過境猛禽赤腹鷹調查，以及南橫公路與特富野古道周邊的黑熊出沒通報。各單位持續在各自領域深耕，現在透過這紙合作備忘錄，將有效串聯行政資源與學術研究實力，這不僅是組織間的跨域合作，更是對臺灣山林韌性與永續發展的具體承諾，未來將共同在國際保育舞台上展現臺灣的研究能量。

廣告 廣告

李定忠表示，此次合作的核心在於建立長期且平等的夥伴關係，具體內容包含重點物種守護，不限於臺灣黑熊、阿里山山椒魚及各類猛禽等指標性物種，開展全面的生態監測與棲地保護，透過三方資料庫共享與技術交流，建立更完整的山域生態防護網。在專業人才互援層面，共享保育、環境教育及公民科學之課程資源，並針對員工與志工進行跨領域培訓，強化前線保育知能；而在學術成果共享層面，未來將不定期對外公開最新的保育研究成果，落實資訊透明與知識傳遞。

三方代表強調，未來將秉持平等互惠精神，確保各項專案計畫與環境教育活動順利開展，在基於合作所產出之相關成果與出版品上，將共同署名以彰顯合作夥伴關係，為臺灣脊樑山脈的永續未來奠定紮實根基。

林業保育署嘉義分署李定忠分署長(中)、玉管處盧淑妃處長(右1)臺大實驗林管理處蔡明哲處長(左1)。(林保署嘉義分署提供)