林保署宜蘭分署友善治理會議

林保宜蘭分署舉辦守護新城、南澳生態會議。（林保署提供）

記者張正量∕宜蘭報導

為整合宜蘭縣河川治理與生態保育，林業及自然保育署宜蘭分署十六日召開「河溪廊道生態友善化小平台會議」，聚焦新城溪與南澳溪治理課題，期望促進河溪廊道連通、棲地復育與在地共好，落實國土生態保育綠網第三期「以自然為本推動國土生態綠網行動計畫」核心目標。

會議由中央、地方與民間共二十個單位參與，包括林業保育署、農田水利署、宜蘭縣政府相關局處以及南澳鄉公所等，並邀集宜蘭大學學者及多個地方社區團體，共同研議河川治理需求，主軸主要在自然為本的解決方案，探討如何在河川治理中導入綠色公共建設，兼顧防洪、供水、農業灌溉、環境衛生及洄游生物棲地需求，提升河川的自然服務功能與韌性。會中邀請中興工程流域環境中心楊佳寧主任分享「邁向自然解方」案例，並由野聲生態公司宋承恩經理介紹臺東綠網跨域合作經驗，作為宜蘭推動綠網行動的重要借鏡。

宜蘭分署表示，藉此次會議針對兩溪的治理議題，就縱向廊道、橫向生態瓶頸、水資源調配、防減災與在地需求等面向交換意見，朝多目標治理方向前進。