林保署宜蘭分署新書發表 見證台灣林業現代化與榮民拓荒精神

林保署宜蘭分署發表的林森路１００號新書。（林保署宜蘭分署提供）

記者張正量／宜蘭報導

原國軍退除役官兵輔導委員會「榮民森林保育事業管理處」在一一二年八月整併納入農業部林業及自然保育署，象徵台灣林業管理邁向一元化的重要里程碑。為記錄這段由榮民深入山林、推動林業現代化的歷史，林業保育署宜蘭分署出版《林森路１００號：林業、榮民與森林開發處》，重現七十年來的發展軌跡與人物故事。

本書由林業保育署宜蘭分署與荒野保護協會合作，宜蘭縣史館廖英杰館長執筆，以文獻與口述訪談還原歷史。一九五九年十月退輔會成立森林開發處，自宜蘭太平山啟動機械化林業，並逐步拓展至各林區；一九九六年改名為「榮民森林保育事業管理處」，至一一二年整併為林業保育署宜蘭分署的一部分。全書共九大章節，涵蓋林道開闢、造林育苗、伐木與加工、保育與遊憩經營等面向，亦收錄多位榮民林業工作者生命故事。其中〈林森路１００號〉章節聚焦森保處原址變遷，收錄珍貴老照片與組織發展圖，是保存地方林業史的重要記錄。

宜蘭分署期盼透過出版，讓大眾理解台灣林業轉型與榮民貢獻，並為森林教育注入能量。新書發表會將於一一四年十二月六日上午在林森路宜蘭工作站舉行，邀請前輩與讀者共同重返輝煌時光，歡迎踴躍參加。