林保署推出「阿里山×高鐵國旅聯票」 春遊嘉義最「馬」吉
（記者黃信峯／嘉義報導）農曆春節將至，林業及自然保育署嘉義分署推薦民眾搭配高鐵聯票暢遊阿里山國家森林遊樂區，省錢又免排隊！除有聞名遐邇的日出與雲海，春節期間亦有「從森林到森林」藝術展及「適得其所 以動保挺野保」巡迴展，帶領遊客深入體驗森林歷史與保育價值；從山林延伸至海岸，觸口自然教育中心的新春野望影展，以及鰲鼓濕地手作窗花與賞候鳥行程，串聯嘉義山林與濕地風景。嘉義分署邀請民眾在新春假期來嘉放慢腳步，輕鬆來趟「慢慢玩、深度看」的療癒小旅行。
圖/小笠原山可眺望雲海及大塔山一角，歡迎民眾多加利用阿里山與高鐵合作聯票至阿里山走春。林業保育署嘉義分署提供
嘉義分署表示，林業保育署與台灣高鐵合作推出「阿里山×高鐵國旅聯票」，民眾不論是想搭乘「郵輪式巴士」一路輕鬆賞景，或是選擇台灣好行自由安排行程，都能依照自身旅遊習慣選擇。購買阿里山相關套票，即享加購高鐵車票85折，民眾透過高鐵聯票不僅能大幅縮短城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，還能於假期中輕鬆體驗森林芬多精，最新活動訊息可詳見官方臉書。
圖/民眾可透過阿里山與高鐵合作聯票，選擇郵輪式巴士或台灣好行上山，用自己喜歡的步調慢遊阿里山。林業保育署嘉義分署提供
到阿里山除了看神木、走步道，嘉義分署也推薦民眾走入現正展出的《從森林到森林》裝置藝術展，透過1963年的空照圖、129支標竿裝置標定建物位置，用瑞士的建築手法，重現過往聚落意象。展覽分為沼平公園戶外展區與沼平車站2樓室內展區，民眾可透過藝術裝置、老照片與居民口述記憶，瞭解沼平不只是一座公園，更曾因阿里山林場而形成「沼之平」聚落，以藝術帶領大家深度認識這片土地的歷史與風貌。阿里山車站一樓大廳的「適得其所 以動保挺野保」巡迴展是由嘉義分署攜手林鐵處及挺挺網絡社會企業共同舉辦，展覽以互動遊戲、影片與掛軸圖文，帶大家認識遊蕩犬貓對野生動物造成的生存影響及生態衝擊，該展覽展出至115年3月1日止。
圖/沼平車站二樓《從森林到森林》室內展區展出阿里山空照圖、老照片與口述記憶，讓民眾一覽阿里山林業興盛時的聚落樣貌。林業保育署嘉義分署提供
嘉義不只山上好玩，山下也很精彩，於115年2月17日至22日每日10-12時、13時30分-15時30兩時段推出「新春野望影展」，播放「真實蟲蟲危機：大城市」、「小小世界：珊瑚礁」兩部國際生態紀錄片，從城市昆蟲到海洋珊瑚礁，用不同角度看見世界各地的自然故事，從影片深化環境教育。鰲鼓濕地森林園區則把年味和自然結合，鰲鼓濕地生態展示館現場提供鳥類主題的窗花剪紙與蓋印春聯活動，手作同時還可認識濕地鳥類。春節期間也是賞鳥好時節，常見琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨成群停棲曬翅，黑面琵鷺亦會到此度冬，嘉義分署提醒民眾，觀察候鳥時記得保持適當距離，避免驚擾鳥類，最新活動資訊可詳見官方臉書。
圖/鰲鼓濕地生態展示館邀請民眾一起好好《看鷺》，透過賞鳥、觀展及DIY活動了解不同鷺科鳥類生態。林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署提醒，為提升安全與遊憩品質，阿里山國家森林遊樂區巨木群棧道（1）香林神木至神木車站路段現正進行木棧道更新與步道改善工程，至116年5月31日期間暫時封閉，民眾可改由慈雲寺下方步行前往神木車站，現場均有清楚指引，不影響主要參觀動線。新春假期上山，嘉義分署請民眾務必準備禦寒衣物，並依照體力及交通管制妥善規畫行程，歡迎民眾走進阿里山國家森林遊樂區、觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區，用不一樣的方式迎接新年。
更多引新聞報導
南華大學國際生返鄉實踐永續行動 深化台非教育合作
立委蔡易餘成功爭取大阪萬國博覽會 「台灣館TECH WORLD」落腳嘉義台灣燈會
其他人也在看
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
日本妹住1晚2300元飯店 遇「蟑螂大軍」崩潰
日本妹住1晚2300元飯店 遇「蟑螂大軍」崩潰
飛日本要變貴了！7月起「出境稅漲3倍」原因曝光
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
台東富野渡假酒店推樂齡慢旅住房專案 60歲以上長者2599元輕鬆暢遊台東
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台東 報導】為迎接樂齡旅遊市場、鼓勵銀髮族走出戶外、享受慢活假期，台東富野渡假酒店即日
中國「人肉鴛鴦鍋溫泉」 外國客大讚：特別舒服
近日外國遊客開箱中國哈爾濱溫泉旅館引發熱烈討論，只見裡面有以麻辣鍋為主題的溫泉，一邊泡滿辣椒、一邊泡滿蔬菜，還有水晶寶寶浴、室外雪地浴等。事後該遊客拍影片PO網分享，表示泡得很舒服，而且只要28美元（約新台幣880元）絕對是他去過最喜歡的SPA。網友們看到後，紛紛驚呼「看起來像人肉湯」、「多麼有趣」。
花蓮－新城老街8人小巴開通！新路線今起3天免費試乘
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
春節、228連假交通全攻略 三階段疏運、替代道路導引出爐
今年春節、228和平紀念日連續假期分別自2月14日起至2月22日、2月27日起至3月1日止，分別為期9天及3天，交通部公路局預計假期間將有許多民眾外出，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，避開易壅塞時段並節省旅行成本。
連假疏運旅客人次上看274萬！桃園機場上緊發條 籲提前3小時報到登機、「防滑冰爪」必須托運
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導農曆新年假期及228連假接連到來，桃園機場今年連假疏運長達18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估2...
走春遊台南迎馬年 新化年貨大街、虎頭埤、奇美博物館、七股鹽山一次玩
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別規劃結合年節氛圍、自然景觀與國際級觀
中國將恢復上海居民到金馬觀光 陳雪生回應
[NOWnews今日新聞]中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總...
苗栗大湖草莓園推薦 高架採果親子友善 特色草莓品種香甜又好拍
旅遊中心/綜合報導 苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點 每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。 在 […]
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
北橫櫻花季浪漫已展開 隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！
北橫櫻花季浪漫已展開隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】隨著「立春」節氣
陽明山花季2/5起開張 交管搭車攻略一次看
陽明山花季展期長達39天規畫例假日交通管制與動線調整(圖/台北市政府 提供)
虎航台中航線調整直飛沖繩3/30首航 單程機票1599元明開賣限時搶購
台灣虎航 (6757-TW) 今 (4) 日宣布將航網優化，將原有台中 - 澳門航線的運能資源，轉為投入開拓日本沖繩航線，明 (5) 日起於官網進行開賣。
冬末初春遊 瑞里 茶園、瀑布與紫藤花打造嘉義山城療癒之旅
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣梅山鄉的瑞里地區以遼闊茶園、清幽瀑布及3月紫藤花景為在地特色，成為近年備受
觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原
台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，...
林業署推出「阿里山×高鐵聯票」春節暢遊阿里山、鰲鼓溼地山海風光
農曆春節將至，林業及自然保育署與台灣高鐵合作，推出「阿里山×高鐵聯票」，旅客無論搭乘郵輪式巴士或台灣好行，購買阿里山相關套票，可享高鐵車票85折優惠，不僅能大幅縮短了旅客城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，旅客可利用春節假期，輕鬆體驗阿里山森林芬多精、到鰲鼓溼地賞鳥。
飛往東海岸！華信推出花東航線優惠 最低票價六折起
即時中心／林耿郁報導下殺優惠！華信航空最新推出東部航線優惠活動，高雄飛往花蓮，最低價機票只要1,168元；台北松山機場飛往台東，只要1,228元、台中飛往花蓮也只要1,238元；特惠票價預計帶動一波搶票熱潮。
紐西蘭航空"春節航班"罷工 台2航班取消"影響約230旅客"
生活中心／孟嘉美、談駿豪 台北報導紐西蘭航空突然宣布，空服罷工，下週兩班對台直飛航班，確定取消。其中一班，甚至是過年檔期的航班！接獲消息，旅行社忙得是焦頭爛額，因為其他航空公司的機位所剩無幾，想要轉搭別的航班，目前都只能夠過第三地，甚至要轉兩次機才能到紐西蘭。業者粗估，損失恐達300萬。