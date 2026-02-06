林保署推出「阿里山×高鐵國旅聯票」 春遊嘉義最「馬」吉

（記者黃信峯／嘉義報導）農曆春節將至，林業及自然保育署嘉義分署推薦民眾搭配高鐵聯票暢遊阿里山國家森林遊樂區，省錢又免排隊！除有聞名遐邇的日出與雲海，春節期間亦有「從森林到森林」藝術展及「適得其所 以動保挺野保」巡迴展，帶領遊客深入體驗森林歷史與保育價值；從山林延伸至海岸，觸口自然教育中心的新春野望影展，以及鰲鼓濕地手作窗花與賞候鳥行程，串聯嘉義山林與濕地風景。嘉義分署邀請民眾在新春假期來嘉放慢腳步，輕鬆來趟「慢慢玩、深度看」的療癒小旅行。

圖/小笠原山可眺望雲海及大塔山一角，歡迎民眾多加利用阿里山與高鐵合作聯票至阿里山走春。林業保育署嘉義分署提供

嘉義分署表示，林業保育署與台灣高鐵合作推出「阿里山×高鐵國旅聯票」，民眾不論是想搭乘「郵輪式巴士」一路輕鬆賞景，或是選擇台灣好行自由安排行程，都能依照自身旅遊習慣選擇。購買阿里山相關套票，即享加購高鐵車票85折，民眾透過高鐵聯票不僅能大幅縮短城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，還能於假期中輕鬆體驗森林芬多精，最新活動訊息可詳見官方臉書。

圖/民眾可透過阿里山與高鐵合作聯票，選擇郵輪式巴士或台灣好行上山，用自己喜歡的步調慢遊阿里山。林業保育署嘉義分署提供

到阿里山除了看神木、走步道，嘉義分署也推薦民眾走入現正展出的《從森林到森林》裝置藝術展，透過1963年的空照圖、129支標竿裝置標定建物位置，用瑞士的建築手法，重現過往聚落意象。展覽分為沼平公園戶外展區與沼平車站2樓室內展區，民眾可透過藝術裝置、老照片與居民口述記憶，瞭解沼平不只是一座公園，更曾因阿里山林場而形成「沼之平」聚落，以藝術帶領大家深度認識這片土地的歷史與風貌。阿里山車站一樓大廳的「適得其所 以動保挺野保」巡迴展是由嘉義分署攜手林鐵處及挺挺網絡社會企業共同舉辦，展覽以互動遊戲、影片與掛軸圖文，帶大家認識遊蕩犬貓對野生動物造成的生存影響及生態衝擊，該展覽展出至115年3月1日止。

圖/沼平車站二樓《從森林到森林》室內展區展出阿里山空照圖、老照片與口述記憶，讓民眾一覽阿里山林業興盛時的聚落樣貌。林業保育署嘉義分署提供

嘉義不只山上好玩，山下也很精彩，於115年2月17日至22日每日10-12時、13時30分-15時30兩時段推出「新春野望影展」，播放「真實蟲蟲危機：大城市」、「小小世界：珊瑚礁」兩部國際生態紀錄片，從城市昆蟲到海洋珊瑚礁，用不同角度看見世界各地的自然故事，從影片深化環境教育。鰲鼓濕地森林園區則把年味和自然結合，鰲鼓濕地生態展示館現場提供鳥類主題的窗花剪紙與蓋印春聯活動，手作同時還可認識濕地鳥類。春節期間也是賞鳥好時節，常見琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨成群停棲曬翅，黑面琵鷺亦會到此度冬，嘉義分署提醒民眾，觀察候鳥時記得保持適當距離，避免驚擾鳥類，最新活動資訊可詳見官方臉書。

圖/鰲鼓濕地生態展示館邀請民眾一起好好《看鷺》，透過賞鳥、觀展及DIY活動了解不同鷺科鳥類生態。林業保育署嘉義分署提供

林業保育署嘉義分署提醒，為提升安全與遊憩品質，阿里山國家森林遊樂區巨木群棧道（1）香林神木至神木車站路段現正進行木棧道更新與步道改善工程，至116年5月31日期間暫時封閉，民眾可改由慈雲寺下方步行前往神木車站，現場均有清楚指引，不影響主要參觀動線。新春假期上山，嘉義分署請民眾務必準備禦寒衣物，並依照體力及交通管制妥善規畫行程，歡迎民眾走進阿里山國家森林遊樂區、觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區，用不一樣的方式迎接新年。

