林保署推永續共榮 輔導部落木工產業專業度與競爭力

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】林業及自然保育署嘉義分署為展現部落木工產業深耕成果，與文化永續及山村創生的發展實力，致力輔導推動「補木－來吉木製所創生計畫」，今（19）日更在來吉部落舉辦「塔山下補木工藝日」新品發表會，推動品牌形塑與行銷推廣，正式發表三項結合國產材運用與鄒族文化意象的全新木創商品，展現部落文化能量與藝術傳承。

嘉義分署在本次新品發表會上，以體驗式活動辦理，並邀請貴賓至來吉社區發展協會暨山豬工作坊，透過部落導覽、新品介紹、木工場域參訪及DIY體驗等活動，深入認識「補木（Pnguu）」品牌精神與來吉部落深厚的木作文化底蘊。活動在來吉古謠隊歌聲中揭開序幕，展現部落文化能量與藝術傳承。

林保署嘉義分署為致力輔導推動「補木－來吉木製所創生計畫」，展現部落木工產業深耕成果，與文化永續及山村創生的發展實力。（圖/林保署嘉義分署提供）

林保署嘉義分署指出，此次發表的三項新品包括「好搭啦山豬開瓶器」、「來吉好好吃餐具組」及「來吉山豬勾勾好」，皆以來吉部落重要象徵─山豬意象為設計核心，選用具產地證明之國產材製作，兼顧實用性、美感與文化內涵，並融入永續設計理念，呼應聯合國永續發展目標SDG11「永續城市與社區」、SDG12「責任消費與生產」及SDG13「氣候行動」。

嘉義分署分署長李定忠表示，「補木－來吉木製所創生計畫」自110年起推動，以「塔山下藝術部落」為發展基礎，逐步協助部落培育木工專業人才、建構木作產業能量，迄今已輔導11位族人取得家具木工相關證照，並開發多項具部落文化特色之國產材木製商品。近年計畫進一步聚焦於產品設計優化與量產機制建立，同時推動品牌形塑與行銷推廣，並強化部落木工坊生產場域與設備，全面提升在地木工產業的專業度與競爭力。

嘉義分署強調，透過「補木」品牌的持續推動，串聯國產材利用、專業技術培力與部落文化傳承，不僅促進在地就業與人才回流，也為山村產業注入新的發展動能。未來將持續攜手來吉部落，深化木作產業發展，落實里山經濟與地產地銷，朝向經濟發展與環境永續共榮的目標穩健邁進。