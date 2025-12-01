林保署推自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台 企業投入逾8千萬元

林保署推自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台，已累計促成25件專案。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕因應企業永續需求，農業部林保署去年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，林保署今(1日)表示，該平台推出迄今，首批成功媒合11件專案後，今年再新增14件合作成果，累計促成25件專案，22家企業加入，投入的金額達8650萬元。

林保署推出的「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」分「自然環境」、「林業社會文化」兩大類別，林保署長林華慶表示，目前已推出74件專案，另有12件企業自提案，共成功媒合25件，專案類型有自然碳匯、生物多樣性、林業文化及山林文化，涵蓋造林、加強森林經營、竹林經營、野生物保育、棲地營造、環境友善產業發展、林業文化資源保存或活用、傳統山林智識重建及應用、山林開放社會服務發展等9種類型，今年9月還推出「公私有地媒合專區」，讓原以國有林為主的自然碳匯專案，擴展至公私有土地媒合。

林保署表示，今年有11家新企業加入，台塑攜手地方社區復育濁水溪口1805號區外保安林，減緩揚塵；日月光環保永續基金會推動大雪山林道復舊造林；中華郵政帶領員工植栽高固碳與蜜源植物，與嘉大及在地小學合作進行生物多樣性監測；新唐科技於新竹白蘭部落以科技啟動大紫蛺蝶保育計畫，培力部落發展生態導覽與教育；宏碁與台師大團隊合作，在汐止營運總部鄰近的大尖山展開生物多樣性監測；東元電機整合「山海圳國家綠道」數位資訊，透過LINE平台提供智能旅遊與步道導覽服務。

林保署表示，還有信邦電子推廣自然友善耕作，協助農民維護淺山石虎棲地並採購認證農產品；金色三麥以「友善石虎農作」標章柑橘原汁研發啤酒；福樟實業以國產柳杉打造特教學校課桌椅；聯詠科技攜手荒野保護協會，透過自然遊戲與實作，引領偏鄉學童探索生態；康舒科技推動八煙聚落生物多樣性與食農教育計畫，結合水梯田管理、野蜂復育與友善農法。

