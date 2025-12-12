林保署推自然碳匯 媒合企業挹注資源

關注自然環境的永續，淨零碳排也是現在被重視的一環。這其中關係到碳匯，所謂碳匯聽起來不太懂，其實意思就是，把大氣中的溫室氣體，透過光合作用，或是其他方式，存進樹木、土壤或是海洋裡，台灣目前設立目標、2030年，要增匯136.8萬公噸。於是農業部林保署，去年開始成立平台，邀請企業投入，今年總共22家、一起努力。

「在曾經遭受濫墾的土地上，2750棵原生台灣梭羅木等落地扎根。」

歷經1年半，22家企業，完成25件專案，自然碳匯與生物多樣性媒合平台，展現成果

農業部林保署長 林華慶：「樹苗很小的時候 ，它的碳匯能力當然比較低，隨著時間增加 這個碳匯效率，會更加地提高，總量會更加提高。」

有成果，但要達成的碳匯目標，還要加把勁

農業部林保署長 林華慶：「希望在除了創造碳匯效益之外，那還有生物多樣性的效益。」

林保署強調，企業所投入的經費，絕大多數是進到在地社區和部落，官方只是站在媒合角色，目的是要讓更多土地所有人和企業共同參與

根基營造公司副總 梁俊正：「我們的核心理念很簡單，就是在地合作，我們跟新北社區發展協會一起，從種樹到後期的照顧 全程合作。」

中華電信業務執行副總 林文智：「已經把這個計畫(種竹林)，從4年 改為申請20年，那要從10年的時候，開始做自然碳匯。」

平台從示範起步，逐步地拓展，官方期待，公私協力，為自然碳匯和生物多樣性，在這片土地遍地開花，展現美麗家園，共榮新篇章。

