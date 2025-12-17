林保署攜手社區修整雙連埤百年古水圳 傳承山村文化

林保署和志工一起進行雙連埤百年古圳整修。（林保署宜蘭分署提供）

記者張正量／宜蘭報導

林業及自然保育署宜蘭分署與宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會，為推動里山倡議與地方永續，自一０八年起展開雙連埤百年古水圳修復行動，邀集在地耆老與志工共同參與，到一一四年也就是今年十二月已累計完成二點五公里圳段修繕，讓傳統工法得以延續。

雙連埤兼具野生動物保護區、國家級重要濕地及百年山村等多重價值，生態與文化資源豐富。全長約六公里的古水圳橫跨四座山頭，由先民鑿築，引粗坑溪上游水源灌溉農田，曾是居民世代賴以維生的重要命脈。隨著工業化發展，水圳停用近三十年而荒廢。為重啟友善農耕與文化復振，宜蘭分署與人禾環境倫理發展基金會及在地團體合作，透過「工作假期」與「在地點工」雙軌推動修復。今年克服長達五十公尺的不穩定崩塌地形，完成修復並同步加強既有圳段保養，於年底順利通水。

在地耆老形容，古水圳如同雙連埤的臍帶。如今修復的不只是水利設施，更是山村記憶與文化技藝的延續。