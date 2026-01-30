林保署攜手鄒族部落成功捕捉侵擾黑熊野放山林

林業保育署嘉義分署與阿里山鄒族部落居民密切合作下，成功捕捉該侵擾黑熊，並經獸醫師檢查確認健康無虞後，立即裝箱載運至遠離部落的地點成功野放。（圖/林保署提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】一隻台灣黑熊自114年12月31日起，連續侵擾阿里山達邦、里佳、樂野等鄒族部落居民工寮，將近1個月的時間已經造成居民恐慌。今30日清晨終於在林業保育署嘉義分署與阿里山鄒族部落居民密切合作下，成功捕捉該侵擾黑熊，並經獸醫師檢查確認健康無虞後，立即裝箱載運至遠離部落的地點成功野放

據悉，同一隻臺灣黑熊，從去（114）年12月31日起，連續在阿里山達邦、里佳、樂野等地區侵擾11處工寮，引發當地鄒族部落居民恐慌。林保署嘉義分署獲報後，考量黑熊侵擾頻繁且臨近聚落，為確保部落居民的安全，立即協助居民將可能吸引黑熊的食物來源收妥，並借重嘉義縣鄒族獵人協會的山林智慧合作追蹤熊跡，布設4具誘捕籠及安全套索，並搭配紅外線實施監測。

廣告 廣告

嘉義分署指出，昨29日晚間，拍攝到黑熊於誘捕籠外徘徊，今天清晨7時許，即發現黑熊被誘捕籠周邊安全套索成功捕捉。依據獸醫師現場檢查及判斷，捕獲到的黑熊與1月3日、1月17日拍攝到侵入工寮的黑熊應為同一隻，是體重123公斤的成年公熊，經檢查無外傷並裝設衛星發報器後隨即載運至遠離部落的石山引水道深處進行野放，日後黑熊如果靠近聚落，將有電子圍籬示警可提早因應。

嘉義分署表示，此次能順利誘捕滋擾黑熊要歸功於嘉義縣鄒族獵人協會協助蒐索熊跡，並積極向部落族人溝通食物管理與通報機制，同時也感謝生物多樣性研究所及野聲環境生態團隊協助黑熊個體檢查與野放。里佳部落居民溫惠珍同時也是鄒族獵人協會的女獵人，為讓誘捕作業順利，甚至提供住家及雞舍放置誘捕籠與陷阱，她表示：「看紅外線影像覺得黑熊真的很漂亮，還有人說牠是我們阿里山的寵物，不過還是希望黑熊能平安回到牠的家不要再來部落了。」

嘉義分署李定忠分署長為感謝鄒族族人、在地居民即時通報與協力合作，將依「臺灣黑熊生態服務給付方案」頒發獎勵金及補償相關損失，也會持續與山村部落積極合作。而「食物管理」仍是防止黑熊靠近聚落的關鍵。李分署長呼籲民眾，在山區活動應將食物、廚餘及垃圾等妥善收納，日夜間活動應結伴同行、發出聲響或攜帶熊鈴。至於石山引水道周邊近期黑熊活動頻繁，嘉義分署已在入口處設立告示及加裝鐵鍊避免遊客進入，以維護人熊安全。若在野外與黑熊遭遇，應保持冷靜緩步退後離開，並立即撥打 24小時專線0800-000-930（您您您 救山林）通報。