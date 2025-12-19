林保署新竹分署攜手部落成立保育柑仔店 兼顧狩獵文化與野生動物保育

林保署新竹分署攜手部落成立保育柑仔店，將保育觀念融入部落日常生活，支持族人以友善方式守護家園。（新竹分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

為兼顧原住民狩獵文化與山村居民防治獸害的需求，並降低非目標物種誤捕風險，新竹分署與桃園市復興區華陵里下巴陵部落「奧莉薇複合式餐飲(凌角商店)」，以及新竹縣五峰鄉桃山村清泉部落「尚和商店」、尖石鄉秀巒村新光部落「打亞商店」、養老部落「文正商店」等合作，成立四家保育柑仔店，作為改良式獵具兌換據點。

新竹分署表示，這四家保育柑仔店將同步展示瀕危物種保育資訊，放置人熊衝突安全處置摺頁，鼓勵部落族人使用改良式獵具，落實野生動物保育。

新竹分署指出，民眾只要將舊式獵具送至掛有「保育柑仔店」牌誌的合作商店，登記相關資訊後，即可免費一對一換取改良式獵具；每兌換一組，可於店內折抵當次消費一百元等值之獎勵宣導品。若無舊式獵具，亦可至保育柑仔店或新竹分署各工作站登記申領改良式獵具，每人以二組為原則。

新竹分署說，改良式獵具設計特點包括將踏板直徑縮小至十二公分，以避免捕獲大型動物如臺灣黑熊；踏板內置彈簧可調整觸發壓力，並搭配套索束圈裝置止滑套及八字環，防止鋼索無限束緊或扭死纏繞，進一步降低誤捕幼獸或小型動物（如石虎）的風險。

署長夏榮生表示，「保育柑仔店」牌誌下方的泰雅語「mlahang qsinu」，有保護動物的意思，象徵透過使用改良式獵具，明智地利用野生動物資源，並避免誤捕非目標物種。在交通不便的山區，商店不僅是部落居民的日常生活的重要集散地，更是資訊交流中心，新竹分署期望藉由百元獎勵宣導品的小小誘因，鼓勵族人回收舊式獵具，更傳遞保育觀念，並持續邀請更多山村在地商店加入保育行列。