林保署新竹分署社區宣導，攜手長輩懂揭弊、防詐騙

柯宜君（前排右四）主任說，「公益揭弊者保護法」立法目的在於保障揭弊者權益、維護公共利益，請長輩們可向晚輩及左鄰右舍的公務員及泛公務人員宣導，有了此法，請勇於揭弊。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為提升社區長者對公共利益維護與金融安全的認識，林保署新竹分署政風室農曆春節前夕前往社區辦理廉政與反詐騙宣導，向長輩以淺顯易懂方式，介紹「公益揭弊者保護法」制度精神，與現今社會常見詐騙手法，協助長者在日常生活中「懂制度、會查證、不受騙」。

政風室主任柯宜君表示，「公益揭弊者保護法」立法目的在於保障揭弊者權益、維護公共利益；揭弊者的身分為公務員、國營事業、公營事業等如下機關（構）之人員，以及與此些機構有契約關係之人員，只要具名之揭弊者依照法律程序揭弊，即使日後因此遭受不利措施，仍可依法主張權益維護與損害賠償等救濟，家裡的泛公部門成員能夠在制度保障下勇於揭露不法。

首場宣導卅日前往金山社區向樂齡長輩宣導，現場言簡意賅重點整理方式說明「何謂揭弊案件」的關鍵要素，包括揭弊者身分關係、具名揭弊、被揭弊對象、揭弊內容類型及受理機關等，並介紹制度中的重要保護設計，如禁止不利措施、身分保密、人身安全保護、洩密免責與揭弊獎金等，讓長者能初步了解這部法律，也可轉達家裡泛公部門成員。第二場宣導則係二月三日前往竹縣北崙社區向長輩宣導。

同時，考量詐騙手法近年鎖定長者族群，新竹分署政風室也於活動中加強反詐騙宣導，近期常見樣態包含假交友、假投資及色情詐財等，柯宜君呼籲，面對可疑訊息務必遵循「三C防詐」，冷靜、查證、報警，在尚未查證前不依指示轉帳、不提供個資、不急著做金融操作，以降低受騙風險。