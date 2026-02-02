林保署森林遊樂區推系列活動 邀民過年走春

記者李佩玲／綜合報導

迎接春節連假到來，農業部林業及自然保育署昨日宣布，轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館等森林育樂場域將舉辦一系列活動，如特色市集、手作體驗、野望影展等，歡迎民眾春節期間踴躍前往。

林業保育署表示，今年春節連假，林後四林平地森林園區與大武山生態教育館有熱鬧的在地農、林產品展售市集；八仙山及大雪山國家森林遊樂區內的山林製造賣店也祭出消費滿額贈送限量小禮物；羅東、林田山林業文化園區則提供購物滿額禮、商品折扣、抽紅包等不同優惠；池南國家森林遊樂區內春節遊樂園開張，推出彈珠台、套圈圈等木育小遊戲，讓民眾試試好手氣。

來到森林育樂場域，除欣賞大自然美景外，還有一系列體驗活動，如奧萬大國家森林遊樂區的森林風格手作活動；在鰲鼓濕地森林園區則可動手剪製鳥窗花；在瑞穗生態教育館能創作專屬春聯拓印；滿月圓、知本國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、火炎山生態教育館還有闖關活動或指定任務，讓民眾走訪園區探尋特色，感受自然與節慶結合的樂趣。

另外，墾丁、雙流國家森林遊樂區也辦理馬年動植物探索活動，蒐集園區的蛛絲「馬」跡，可換取小禮物或抽獎資格，墾丁國家森林遊樂區更邀請書法大師，現場揮毫書寫春聯贈送遊客。

林業保育署提醒，除夕當天各森林育樂場域，僅阿里山國家森林遊樂區、檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運，八仙山國家森林遊樂區休園但住宿照常營運，其餘場域休園1天。

東眼山國家森林遊樂區內的櫻花已悄悄綻放。（林業保育署新竹分署提供）