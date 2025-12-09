林保署椴木香菇示範植菌 活化森林副產物帶動林下經濟

林業及自然保育署屏東分署將於明(十)日上午九時至十二時，在六龜工作站舉辦「林下經濟段木香菇培植示範暨交流會」，示範段木鑽孔、植菌與覆蠟等流程。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，六龜工作站自一一二年起積極向學校與產業單位交流段木香菇培育技術，並於站內設置培植場域，歷經多次採收後，香菇經檢驗均符合相關品質標準；由於今年站內段木使用逾二年需汰換，藉此契機辦理示範活動，邀請在地社區、協會、林農及具經驗的菇農共同參與交流。

廣告 廣告

林下經濟是在不擾動地表植被、不影響林木生長亦兼顧生態友善的前提下，善用森林環境與副產物所發展的經濟活動；段木香菇為六龜地區林下經濟特色品項之一，透過適地適作的培育方式，不僅能活化森林資源，也能為林農創造穩定收益。目前開放的林下經濟品項包括段木香菇、木耳、臺灣金線蓮、森林蜂產品、臺灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、絞股藍及臺灣白及等九項，皆以生態共融為原則，期望透過推廣逐步帶動在地山村經濟。

屏東分署表示，這次示範活動將以實作方式呈現段木香菇在培植上的各項流程，讓民眾更理解森林環境與產業共存的可能性。歡迎對段木香菇培植與林下經濟有興趣的社區、協會、林農及菇農踴躍參加，共同交流技術與實務經驗。無法出席者亦可另向屏東分署經營企劃科或就近工作站諮詢相關資訊。