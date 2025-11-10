林保署發佈馬太鞍堰塞湖達紅色警戒 花蓮縣府通報3鄉鎮緊急撤離 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

中颱鳳凰將近，花蓮縣政府今（10）日表示，依農業部林業及自然保育署花蓮分署第25報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達紅色警戒。花蓮縣政府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動強制疏散撤離收容等避難作業，縣府提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好配合相關撤離作業，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。

花蓮縣府表示，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，花蓮光復鄉今日停止上班、停止上課。

花蓮縣府提醒，農民朋友密切關注颱風動態，及早採取農作防護與防災措施，同時注意自身安全。倘若颱風造成農業災損，請儘速向所在地鄉鎮市公所通報，以利縣府後續啟動勘災與救助作業。

花蓮農業處提醒農友，應及早檢查並強化防颱措施，有農糧作物者，應保持田區排水暢通，加強病蟲害防治；二期稻作若已成熟，應及早收割，避免穗上發芽。蔬菜類不宜於颱風前搶播，可採收者請儘速採收。雜糧作物如大豆、玉米、高粱、蕎麥等，應留意倒伏及淹水情形，可收者宜提前採收，以減少損失。

此外，林保署花蓮分署表示，今年第26號颱風鳳凰預估於今日下午發布海上颱風警報，恐颱風外圍環流挾帶豪大雨量，為維護民眾安全，林業保育署花蓮分署轄管森林育樂場域自今日下午17時起預警性休園、休館及封閉。

花蓮分署說明，預警性修園、封閉等場域包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館以及轄內各自然步道；包含佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段。

照片來源：林保署花蓮分署

