林保署與社區攜手修復雙連埤百年古水圳 累計完成2.5公里修繕

林業及自然保育署與社區攜手修復雙連埤百年古水圳，累計完成二點五公里修繕。（圖：林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署與宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會為推動雙連埤里山倡議與地區永續，自一O八年起開啟百年古水圳修復行動，邀請年輕時曾參與水圳修繕的在地耆老與有志投入技法傳承的志工一同參與。至今年一一四年累積已完成二點五公里圳段修復，傳統工法也在此過程中得以傳承在地，並分享給更多社會大眾。

位於宜蘭的雙連埤兼具野生動物保護區、國家級重要濕地、蘭陽溪上游水源與百年山村等多重身分，擁有豐富的自然生態與深厚文化底蘊。其中一條百年古水圳，過去曾灌溉大片水稻田，是雙連埤居民世代賴以為生的命脈。

古水圳全長約六公里，橫跨四個山頭的水系，由先民一鋤一鏟於山林間鑿築而成，引粗坑溪上游之水灌溉山村農田。過往每逢農曆十月，村民便以「出公工」的方式齊力修繕水圳。過程中累積的就地取材與適地適用工法，不僅是雙連埤耆老們共同的生活記憶，也是珍貴的文化資產。

因為工業化時代來臨，水圳已三十年未使用而荒廢。為重啟友善農耕與文化復振，林業保育署宜蘭分署自一O八年起與人禾環境倫理發展基金會及宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會合作，以「工作假期」與「在地點工」雙管齊下持續推動修復。截至一一三年，已有二點二公里圳段修復完成；今年一一四年則在持續推進累計修復二點五公里，在修復進度的同時，也同步維護過往完成的路段。

在地耆老說過：「古水圳就像雙連埤的臍帶。」昔日，它以水源滋養山村；如今，透過重新修復，它承載的不僅是水，更是山村記憶與文化技藝的延續。

今年主要挑戰為一段長達五十公尺的大規模崩塌地。雖已崩塌數十年，但土石仍鬆散、穩定性低，在地人稱為「烙屎石仔」。為確保安全，初期由熟悉地形的在地師傅進場，以鋤頭開路、剝離植被，再以二齒與三齒釘耙逐層運下土石，直至露出上邊坡內側的圳壁與圳頂。其後才由工作假期的志工接力，以大量人力從平地挖掘出圳溝，在克服底部各種大小石子阻礙的同時，反覆確認前後水平高程，確保日後通水順暢。

已修復的圳段也需持續保養。枯枝落葉若在大雨前未清除，易造成堵塞淹水，甚至溢流至下邊坡而沖刷圳頂；小規模崩塌、倒木等亦需即時排除。此外，包括喜愛鑽洞的澤蟹與在地常見的山豬，也時常在圳溝附近造成破壞，若未及時修補，將因水流沖刷擴大損害。

今年透過三場工作假期的大量人力，從水圳起點沿路完成二公里多的保養與修復，並於年底完成通水。通水不僅能穩固底層，也能讓水流帶走落葉與沈積物，使水圳功能得以長期維持。學員們在看見水流重新在圳溝內流動的那一刻，深感所有辛勞都值得了。