林保署轄下保護區將禁餵遊蕩犬貓、野生動物 最高可罰25萬元

農業部預告將禁止民眾於自然保護區、野生動物保護區及自然保留區內餵食動物，以防餵食行為導致遊蕩動物群聚，改變野生動物覓食行為及破壞生態平衡；違法者可被處1000元至25萬元罰鍰；禁餵令最快在年底生效。

林業及自然保育署向《環境資訊中心》表示，一般深山或者須申請才可進入的保護區、保留區，鮮少有餵食情況，最困擾的是區域周邊村莊、河濱公園等非管轄範圍地點的餵食行為，但這需要透過動保司修《動物保護法》處理。

三類區域禁餵令最快年底實施

本次禁餵令的修正為《自然保護區設置管理辦法》第九條、《野生動物保育法施行細則》第十二條、《申請進入自然保留區許可辦法》第八條，涉及六個自然保護區（面積2.1萬公頃）、21個野生動物保護區（海陸域面積2.8萬公頃）、22個自然保留區（海陸域面積6.6萬公頃）範圍。

三項修正預告期限分別為12月23日及25日；截至22日，林保署暫未收到反對意見。完成相關行政程序後，禁餵令最快年底正式公告實施。

林保署保育管理組棲地保育科科長陳至瑩稱，該三類保護區是生態較完整的區域，此前部分區域已在其管理計畫中名列禁止餵食。農業部部長陳駿季認為上述地區生態珍貴且敏感，要有全面法令保護，故林保署針對相關辦法或細則作出修正，之後開罰也有法可依。

民眾如在野生動物保護區內餵食，將依《野保法》處5萬元~25萬元罰鍰；於自然保護區內餵食，則會廢止進入許可，並依《森林法》處1000元~6萬元罰鍰；於自然保留區內餵食動物，可依《文化資產保存法》處3萬元~15萬元罰鍰。合格的導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬及其幼犬、執勤犬或訓練犬則可豁免。

至於違法民眾將來能不能再申請進入這些區域，陳至瑩稱會視案情嚴重程度，決定是否列入黑名單。

林保署︰周邊非管轄地區的餵食行為 需透過修《動保法》處理

林保署於上述區域一年共巡查8500次，暫未發現有餵食行為，「像插天山，很偏僻的山裡面，不會有人在那邊餵食」，過去推廣無痕山林，宣導帶走垃圾及食物，「多數山友還是滿守規矩的。」

但值得留意的是，上述範圍除了深山，也包括淺山、河岸、濕地範圍，比如北投石自然保留區、挖子尾自然保留區、淡水河紅樹林自然保留區、台南市曾文溪口北岸黑面琵鷺保護區等，附近都是民眾、遊客的活動地點。

陳至瑩表示，這些區域靠近村莊，會有餵食放養犬、遊蕩犬狀況，但由於非管轄範圍，巡視人員只能會同當地村長、里長作宣導；如發現遊蕩犬走進管轄範圍，則會通知地方動保處人員把狗隻抓走。「周邊地區餵食，就會是動保司要透過修改《動保法》處理……等於餵食者他要有一些責任。」

此外，2022年林保署已研提《森林法》修法，增訂主管機關得公告指定管制範圍，並於公告內規範管制不利於森林生態與環境的人為活動。林保署稱，案件目前還在行政院審議中，待行政院送立法院審議並通過後，即可根據這項修訂，於國有林明令禁止餵食。