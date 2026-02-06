林保署邀民眾新春連假 結合高鐵聯票來嘉義慢慢玩深度看

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 林業及自然保育署嘉義分署推薦民眾，運用即將到來的九天農曆春節連續假期，結合高鐵聯票暢遊阿里山國家森林遊樂區，除有聞名遐邇的日出與雲海，春節期間亦有「從森林到森林」藝術展及「適得其所 以動保挺野保」巡迴展，帶領遊客深入體驗森林歷史與保育價值，在新春假期來嘉放慢腳步，輕鬆來趟「慢慢玩、深度看」的療癒小旅行。

嘉義分署表示，林業保育署與台灣高鐵合作推出「阿里山×高鐵國旅聯票」，民眾不論是想搭乘「郵輪式巴士」一路輕鬆賞景，或是選擇台灣好行自由安排行程，都能依照自身旅遊習慣選擇。購買阿里山相關套票，即享加購高鐵車票85折，民眾透過高鐵聯票不僅能大幅縮短城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，還能於假期中輕鬆體驗森林芬多精，最新活動訊息可詳見「」官方臉書。

嘉義分署表示，連續假期到阿里山除了看神木、走步道，也推薦民眾走入現正展出的《從森林到森林》裝置藝術展，透過1963年的空照圖、129支標竿裝置標定建物位置，用瑞士的建築手法，重現過往聚落意象。展覽分為沼平公園戶外展區與沼平車站2樓室內展區，民眾可透過藝術裝置、老照片與居民口述記憶，瞭解沼平不只是一座公園，更曾因阿里山林場而形成「沼之平」聚落，以藝術帶領大家深度認識這片土地的歷史與風貌。

嘉義分署攜手林鐵處及挺挺網絡社會企業共同在阿里山車站一樓大廳，舉辦「適得其所 以動保挺野保」巡迴展，展覽以互動遊戲、影片與掛軸圖文，帶大家認識遊蕩犬貓對野生動物造成的生存影響及生態衝擊，用輕鬆卻有感的方式讓民眾從單純喜歡動物，進一步瞭解飼主責任，讓每個生命都能「適得其所」，該展覽展出至115年3月1日止。

林業及自然保育署嘉義分署農曆春節連假，推薦民眾搭配高鐵聯票暢遊阿里山國家森林遊樂區，來嘉放慢腳步，輕鬆來趟「慢慢玩、深度看」。（圖／林保署嘉義分署提供）

嘉義分署強調，來嘉義不只山上好玩，山下也很精彩，於115年2月17日至22日每日10-12時、13時30分-15時30兩時段推出「新春野望影展」，播放「真實蟲蟲危機：大城市」、「小小世界：珊瑚礁」兩部國際生態紀錄片，從城市昆蟲到海洋珊瑚礁，用不同角度看見世界各地的自然故事，從影片深化環境教育。鰲鼓濕地森林園區則把年味和自然結合，鰲鼓濕地生態展示館現場提供鳥類主題的窗花剪紙與蓋印春聯活動，手作同時還可認識濕地鳥類。春節期間也是賞鳥好時節，常見琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨成群停棲曬翅，黑面琵鷺亦會到此度冬，嘉義分署提醒民眾，觀察候鳥時記得保持適當距離，避免驚擾鳥類，最新活動資訊可詳見「」官方臉書。

林業保育署嘉義分署提醒，為提升安全與遊憩品質，阿里山國家森林遊樂區巨木群棧道（1）香林神木至神木車站路段現正進行木棧道更新與步道改善工程，至116年5月31日期間暫時封閉，民眾可改由慈雲寺下方步行前往神木車站，現場均有清楚指引，不影響主要參觀動線。

嘉義分署貼心提醒民眾務必準備禦寒衣物，並依照體力及交通管制妥善規畫行程，歡迎民眾走進阿里山國家森林遊樂區、觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區，用不一樣的方式迎接新年。