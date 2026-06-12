林保署重振竹產業 視淨零碳排重要綠色戰略資源

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）農業部林業及自然保育署署長林華慶今天說，竹子生長快速，全球2050淨零碳排目標下，被視為重要綠色戰略資源，台灣竹產業漸荒廢，盼能重振推廣，讓竹子應用重新走入民眾生活。

林保署舉辦「2026 台灣竹博覽會」，上午在台北松山文創園區開幕，以「好竹意：循竹而生的日常靈感（Bamboo X Good Idea）」為核心主題，展現台灣竹產業在淨零排放趨勢下的材料革命與未來願景，未來3個月，將在新竹、台中、南投、花蓮、屏東及雲林等六大衛星展區，陸續推出竹的多元應用展覽。

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林華慶說，台灣竹類資源豐富，加上具備良好生長環境，竹子種類超過60、70種，非常適合發展竹產業，同時，竹子具有可再生、成長快速等特性，在全球2050淨零碳排目標下，被視為重要的綠色戰略資源，具有高度永續應用潛力。

不過，林華慶說，過去30年，竹子雖然廣泛存在於生活周邊，卻逐漸與民眾日常連結疏遠，早期竹編與竹製品也因此被視為傳統記憶。隨著科技發展，竹子的應用已不再侷限於竹編或簡單器物，未來在竹筍、竹纖維等領域仍有更多可能性；但竹產業也面臨缺工與技術重建等現實挑戰，從生產、加工、製造到市場應用，都需要持續投入與整合推動。

林華慶說，首屆「台灣竹博覽會」於2024年舉行，林保署決定每2年舉辦一次，今年是第2屆，盼提升竹產業的能見度與推廣效果。

林保署統計，台灣目前竹林種植面積約18.3萬公頃。

為活絡竹材生產與竹產業發展，農業部今年已公告修正「竹林生產更新獎勵作業規範」，將原本僅以原住民保留地禁伐區域為對象的獎勵，擴大至所有林業用地，大幅擴大獎勵適用對象。

林保署說，這是將原本只單純鼓勵伐採更新，調整為兼具竹林經營、竹材生產及產業利用的獎勵制度。只要以孟宗竹、桂竹、長枝竹、莿竹、轎篙竹等經濟竹種為栽培竹種，均可納入獎勵範圍，鼓勵竹林所有人投入經營與更新，帶動整體竹材供應量能。（編輯：張銘坤）1150612