林保署首場「國產材小偵探」登場 引領學子找尋森林線索

首場「國產材小偵探」台東附小登場，學生從木頭中找尋屬於森林的線索，展現對國產材的好奇與興趣。（林保署台東分署提供）

記者鄭錦晴／台東報導

林業保育署台東分署與國立台東大學附設實驗國民小學上月簽署合作備忘錄（MOU），首場活動「國產材小偵探」十日在該校第一三０屆校慶「學習博覽會」登場，吸引師生參與。孩子們化身小偵探，從木頭中找尋屬於森林的線索，現場討論熱烈，充分展現對國產材的好奇與興趣。

台東分署長吳昌祐表示，分署近年透過知本自然教育中心以及在地木工團隊，持續推動自然教育與木育課程，並深入校園辦理到校教學。此次與附小的合作，期望以跨領域整合與資源共享方式，讓國產材知識走進國小教育現場，逐步擴散至台東縣更多學校，深化木育教育的廣度與深度。

廣告 廣告

此次「國產材小偵探」闖關活動以三至六年級學童為主要對象，設計多項觸摸、觀察與比較的互動關卡。學生透過辨識木材紋理、色澤與質地，體驗不同樹種的獨特魅力，並從遊戲中了解木材與森林生態的連結。

參與教師指出，木材教具與動手體驗讓孩子更能理解「木材來自森林」的概念，進一步思考森林永續與日常生活的關聯。活動不僅建立孩子「認識木、親近木、善用木」的思維，也深化其對自然資源珍惜與永續利用的意識。