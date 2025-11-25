林保署「好竹意五感體驗團」 跨域走讀竹產業鏈

參訪高雄燕巢示範點合影。（圖：林業保育署提供）

為彰顯我國竹產業從一級生產、二級加工到三級應用的整體發展能量與最新成果，農業部林業及自然保育署「好竹意 Bamboo X Good Idea」五感體驗團，走訪高雄、臺南、嘉義、雲林等據點，從一級伐採、二級加工到三級應用與文化療癒，完整呈現竹材從林地到生活的循環價值與創新動能，為2026年臺灣竹博覽會暖身。

林業保育署表示，竹子生長快速、固碳效率佳，是我國推動淨零轉型、循環經濟與地方創生的重要綠色資源。此次行程以「看見產業鏈、走進日常生活」為主軸：從一級生產端，示範以機械化取代高風險人工伐採，提升效率並減少林地擾動；二級加工端，觀摩製炭、竹醋液與剩餘資材再利用，以及竹集成/複合材與地板、建材等高值化產品；三級應用，體驗森林療癒與竹構公共空間應用，感受竹材在文化、觀光與設計上的多元可能。

技術革新：高雄燕巢示範點導入自動化伐竹機具，取代傳統依賴人力的作業模式，不僅提升效率、降低勞力需求，也讓竹材能穩定供應後端產業鏈，開啟竹林循環利用的新契機。

建材創新：嘉義「互若亞」竹產業園區首創「平切」專利技術，讓竹材展現如實木般的紋理質感，並符合無甲醛、無 VOC (無揮發性有機化合物)健康建材標準，成功進軍國際建材市場，展現臺灣竹產業的研發實力。

文化療癒：雲林草嶺石壁森林療癒園區結合 516 公頃孟宗竹林與竹藝術裝置，提供民眾透過五感沉浸於自然環境的療癒體驗，也為地方創造竹林觀光新價值。

竹構培力：雲林斗六竹創基地在老糖廠園區推動竹構教育與跨領域合作，讓工藝師、設計師與學子共同實驗創作，並將成果融入公共空間設計，培力新一代竹構人才。

林業保育署表示，持續整合產官學研量能，擴大竹材在建築、景觀、綠能與生活設計之應用，將以2026年「臺灣竹博覽會」為里程碑，向國內外呈現台灣竹產業的創新成果與永續價值，期盼讓更多人理解：竹子不只是臺灣的驕傲，更是未來永續生活的重要解方。