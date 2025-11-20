林保育署南投分署召開第二屆賽德克族共管會 攜手共管山林生態，推動永續發展

為深化原住民族與公部門合作，並促進自然資源的共同管理及山林生態的永續發展，林業保育署南投分署於18日與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷四村的賽德克族代表，於精英村活動中心共同召開第二屆第一次的自然資源共同管理會。此次會議延續上一屆對林下經濟發展及漂流木活化再利用等議題的討論，並邀請臺灣大學附設山地實驗農場，退輔會清境農場參與，希望能加入更多具體的合作方案。

本次會議除說明林業保育署近期新修訂國有林地內原住民族資源共同管理機制要點內容外，也進一步介紹南投分署本年度的林下經濟試驗輔導計畫包含臺灣山茶、段木香菇等成果，及分享四村生態旅遊遊程規劃和大地餐桌計畫上成功經驗。也因四村近期有意願成立原住民林業合作社，會議中也分享林業合作社相關的輔導案例，希望提升部落的經濟發展與資源管理能力，並加強社會與環境責任的共同承擔。

南投分署秉持「權利分享、責任分擔」的核心理念，於112年4月成立首屆「賽德克族春陽、精英、都達、德鹿谷四村」原住民族地區資源共管會，第二屆共管會委員也是來自四村的賽德克族人代表達二分之一以上，充分彰顯原住民族在資源管理中的主體地位。此外，會議還邀請暨南大學兩名教授及南投縣政府原民處、仁愛鄉公所等機關代表參與，並擴大邀請同樣位於霧社、清境山區的伙伴臺灣大學附設山地實驗農場、退輔會清境農場等機關加入，共同為會議的討論提供專業及建設性意見。

南投分署李政賢分署長在會議中表示，本屆共管會借鑒上一屆的經驗，能夠更深入了解部落族人的需求，並希望藉由共管會平台，促進各方學習如何分享權利與承擔責任。李政賢分署長也強調，共管會不僅有助於原住民山林傳統智慧的傳承，也將為森林經營與生態保育的永續發展奠定堅實基礎。