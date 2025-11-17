林保華觀點》中國軍國主義才是對全球最嚴重威脅

中共國家主席習近平。 圖：翻攝自新華新華網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗11月7日在議會回答在野黨立憲民主黨議員岡田克也別有用心的質詢「台灣有事就是日本有事」議題是，本來並沒有引起中國方面的重大反應，只是在中國駐大阪總領事薛劍11月8日轉發報導並在X寫道「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉」，引發眾怒要他道歉時，中國因為拒絕道歉而做大高市早苗在議會的回應，如此才可以甩開薛劍的野蠻說辭，把責任加到日本頭上。

中國的反應無非都是兩手。一手是慣用的軍事恐嚇，例如軍事演習，海警逼近釣魚台，遠程艦隊穿過第一島鏈顯示它的威力等等。這是中國在處理國際爭端的軍國主義化，包括在南海、台海、東海等區域。另一手則是通過黨媒、軍媒製造反日輿論，顛倒事實，把歪理說成真理。不過現在中國自以為強大，戰狼咬人咬慣了，就沒有能力說清楚道理，所以恐嚇多過說理，讓世人更進一步認識當今世界上這種野蠻人的真面目。

高市的回應是有條件的，那就是如果台灣有事。這不是她的發明，而是安倍晉三的路線，是被動式；現在中共不管三七二十一，就當作是日本要主動對中國採取軍事行動，《解放軍報》11月15日在頭版發表評論說，日本膽敢武力介入台海局勢，必遭迎頭痛擊，必將玩火自焚，付出難以承受代價 。次日，軍報也連續刊文，指如果武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險。這是大國霸凌小國的典型語言。只要中國想開戰，除了俄羅斯、美國，加拿大、巴西、印尼等國之外，「全國都有淪為戰場的風險」。這是中國處理國與國之間關係的準則嗎？不是把國家領導人斬首，就是將對方全國淪為戰場。這不但是中國一貫的暴力語言，更是中國共產一向的想法，現在羽毛豐滿了，無所顧忌的說出來了。

日本根本沒有就此事對中國僑民與中國遊客有什麼粗暴行動，像中國發生多起的殺日本人，但是11月14日中國外交部領事司與中國駐日大使館網站發布通告，稱中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情况，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。這簡直就是做賊喊捉賊，中國人照樣排長龍去日本旅遊，高喊「我們不關心政治」。給中國政府一巴掌。

中國政府還不甘心，中國教育部16日發布留學預警，建議中國公民謹慎規畫赴日留學安排。接下來，中日不同國籍結婚的夫婦是不是要考慮離婚？他們生下來的「雜種」怎麼辦？到醫院換血？怎樣能夠找到純種炎黃子孫的血型？

中國外交部發言人毛寧17日在例行記者會上明確表示，中國國務院總理李強「沒有計畫」在本週末於南非舉行的二十國集團（G20）領袖峰會場邊，與日本首相高市早苗舉行會談。日本沒有人要殺李強，中國人薛劍卻要殺高市早苗，現在還受中國政府的保護。是李強不好意思見高市早苗吧，見到了要向她道歉，還是拿把刀殺她？殺高市早苗，習近平做得出，李強不一定做得出。

全世界面對喊打喊殺的野蠻人，應該團結起來，絕不讓中國軍國主義成為第一軍事強國，否則將是世界的災難，所有國家將向中國俯首稱臣，習近平做他X的天子，而他其實只配做驢子給川普騎騎。

