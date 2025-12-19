林保華觀點》中日緊張關係不了了之，中共忙著窺伺自己配偶？

日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 日本新任首相高市早苗11月7日在眾議院回答議員的「台灣有事論」時，引發中國歇斯底里大發作。發作容易下台難，但是中國永遠不會吸取教訓。如今的結局是「不了了之」，暫時告一段落。

告一段落的標誌是中日韓三國12月13至14日在首爾永登浦區的康萊德飯店，舉行第18屆中日韓衛生部長會議並發表聯合聲明，本次會議由韓國保健福祉部長官鄭銀敬擔任主席，中國由國家衛生健康委員會國際合作司司長級官員馮勇出席，日本由厚生勞動大臣上野賢一郎出席。在這以前，中國幾乎停止與日本接觸的所有管道，包括民間交流。類似的會議也被延期，例如中日韓文化部長會議自2007年起每年在三國輪流舉行，旨在促進三國文化交流與合作。但中國文化和旅遊部今年11月18日向韓方通報臨時推遲「2025年中日韓文化部長會議」的消息。該會議原定於11月24日在澳門舉行。韓文體部表示，中方當時未說明推遲舉行會議的具體原因。而衛生部長會議得以召開，說明中國停止抵制了。但是它還擺了一下「大國」的臭架子，日韓是照規矩由部長出席，中國只派了一個級別低下的司長來。這種阿Q精神勝利就是魯迅描寫的中國人的民族性。中國共產黨情願在課本裡刪除這篇文章而捨不得丟掉這種作風。可見這民族性的根深蒂固，從魯迅寫這篇文章到現在一百多年，絲毫未變。

在這次會議之前，中共軍機在「福建號」起飛，兩次用雷達照射日本軍機的飛行員，這是武嚇的最後一步，再下去就是扣扳機開火了。顯然中共的武嚇沒招了，除非開戰，顯然中共還來不及準備。而高市早苗沒有收回她的「台灣有事論」，中共又無法代替她收回。加上壓力越大，高市早苗的民望越高，中共變成義務宣傳員，實在可笑。而且經濟上的施壓也無關大局，到日本的中國遊客還是比去年同期增加。但是中國的旅行社、中國的航空公司反而受到損失，簡直就是自殺。在這情況下，抵制啦、制裁啦，只好悄悄收兵。要鳴金收兵就不太好意思了。

但是習近平的黨徒還是捨不得就此收兵，搞慣了「爛尾」就是這種腔調，所以中國駐聯合國代表傅聰還要搞些莫名其妙的名堂騷擾不已；軍隊也是如此。高市早苗不但沒有退卻，還得到閣員的強力支持，尤其是防衛相小泉進次郎的強力支持。日本防衛省加強了在沖繩列島的軍事部署，因為中國軍艦軍機常常穿過挑釁。日本防衛省計劃明年在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置，監視中方航母、飛機。中國外交部發言人郭嘉昆12月18日在例行記者會上回應稱，日本此舉是搞窺視鄰居的勾當，質疑日方是否在為自身擴軍出海打掩護、找藉口。

這種言論奇哉怪也。如果日本裝置雷達是窺視鄰居的勾當，那麼中共裝置雷達不是窺視鄰居，而是窺視自己家裡配偶的勾當？怪不得中共內鬥不絕，是不是雷達的窺伺太多了，連習近平自己都感到不安全，成天在換警衛，何況他人。怪不得中共官員個個都神經兮兮的。

