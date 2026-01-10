林保華觀點》全球外交大戰 中國是南半球盟主？

中國國家主席習近平。 圖：翻攝自新華社

[Newtalk新聞] 中國的外事論述，近來常把南半球作為它的勢力範圍，或者將要開拓的目標。這個論述大約開始於2023年9月。9月13日，習近平會見了前來訪問的委內瑞拉總統馬杜羅，將中委關係提升為「全天候」戰略夥伴關係。9月15日，會見了柬埔寨新任首相洪瑪奈進行了「親切友好」的交談。接習近平和贊比亞總統希奇萊馬宣布將兩國關係提升為全面戰略合作夥伴關係。

3天之內與亞非拉3洲的3個國家領導人會面，習近平對贊比亞總統希奇萊馬表示，發展中國家群體性崛起，國際影響力不斷增強，已經成為不可逆轉的時代潮流。希奇萊馬回應道：「我們讚賞您在積極改變全球秩序方面所發揮的作用，提升了南半球國家在國際事務中應有的地位。」此後中國就以南半球盟主自居，代表他們的利益，其實為的是自己的利益。

廣告 廣告

習近平因為只有小學教育程度，對地理不求甚解，就會鬧笑話。上述3個國家，除了贊比亞，其他兩個都是北半球國家。最近，香港媒體一篇來自中國的大外宣文章說：「本周，中國密集迎來韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁、巴基斯坦副總理兼外長達爾3位外國政要到訪。內地觀察家稱，新年伊始，中國的主場外交動作展現新氣象，透露出『合縱連橫』的多重戰略意圖。」但這三個國家沒有一個是南半球國家。

印尼總統普拉博沃(右)和美國總統川普交談。 圖：翻攝自 X《Reuters》

所謂南半球國家，就是赤道以南的國家，並非亞非拉就是南半球國家。以亞洲來說，南半球國家主要就是印尼，有一小部分還在北半球。美國對印尼不太重視，但是日本可以代行，印尼總統普拉博沃是在歐洲受教育的，印尼和日本關係一向不錯，日本還有一位印尼的最後一個「國母」，是支持高市早苗的。印尼是人口眾多，資源豐富的大國，高市早苗一定會重視它。其他就是南太平洋的一些小國，如斐濟等，澳紐對它們影響比較大。其他東南亞國家都在北半球，新加坡在赤道線上。

拉丁美洲的主要南半球國家，是巴西和智利，它們不認同川普對委內瑞拉的做法，但是智利右派卡斯特剛剛當選總統，應該會改變看法。其他大國有阿根廷熱烈歡呼川普對委內瑞拉的行動，巴拉圭與台灣有邦交。巴西也不會死心塌地跟著中國。中國在拉美的南半球拓展領域不大，美國會給它嚐苦頭。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）。 圖:擷自拉馬福薩個人X帳號

中國在南半球比較有前途的是非洲。其中較有影響力的是南非，金磚五國加了它一個，便飛揚跋扈，一再刁難台灣，看它能夠拿到中國多少便宜。南半球的其他非洲國家，都沒有出色的經濟成就，都是中國掠奪血汗資源的對象，慢慢也會清醒的。

南半球的南極洲是中國長期以來很有興趣的地方，可惜只有企鵝，而且它是世界性的散播，不如熊貓被中國壟斷，也作為脅迫他國的工具。

中國近來在外交上十分孤立，所以王毅外長工作十分吃力，到處飛行拉攏，但是許多國家被「更大開放」所騙，結果是中國不問成本平價貨傾銷，才發覺上當。今年1月8日王毅趕到非盟總部、依索匹亞首都亞的斯亞貝巴出席「中非人文交流年」開幕式時，大罵強權霸凌侵害發展中國家正當權益，中非雙方要加強團結互助云云。可是依索匹亞也在北半球。中國在南半球基本上是架空的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 美軍強勢出擊! 連逮5影子艦隊船隻 俄籍油輪大奔逃 俄軍急派驅逐艦護航

（影）伊朗抗爭死亡人數攀升! 曾稱殺民眾就攻擊 川普 : 只是「踩踏」 哈梅內伊也回擊