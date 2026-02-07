林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！

國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴陸參加「國共兩黨智庫論壇」，與中國全國政協主席王滬寧會面。 圖：翻攝「臉書」蕭旭岑粉絲專頁

[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？

2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。

蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。

台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君、楊珍妮在空中飛來飛去，台灣這裡還要半夜接電話討論？而最後達到的條件到目前為止是世上僅有。何來媚美？台積電到美國發展還不夠，還到日本建廠，這是台積電實力的擴張。最近3奈米訂單爆棚，台灣無處可最快擴大生產，便打算將日本的熊本二廠改為3奈米廠。台灣有事就是日本有事，日本首相高市早苗在兩個星期選戰期間的百忙中抽空見了台積電董事長魏哲嘉。台積電走向全球，股價又要創新高了。這是掏空的景象嗎？

奉勸比科長小一點點的蕭旭岑，做人要謙虛，至少要比你的馬科長謙虛。馬科長到了南京，指著當年中華民國總統的寶座也不敢造次，只說是「這個，這個…」。谷立言的處長相當於副部級的大使，更與一般辦公室裡的科長不同，那是代表國家的科長、處長。谷立言代表過美國派駐菲律賓、日本、台灣；來台灣前是駐日公使、大使館副館長，這是比科長大一點點嗎？你蕭旭岑做過什麼？除了去中國拍共產黨馬屁，還被他們嘲笑是去騙吃騙喝。

谷立言與國民黨其他要員有正常互動，最近與台中市幾張盧秀燕、立法院副院長江啟臣聚會，他們後面有王金平、朱立倫、侯友宜。還有中部一些國民黨縣市長；蕭旭岑後面是馬英九。蕭旭岑如果不出來道歉，看國民黨內部會如何處置，鄭麗文和其他副主席會支持他嗎？還有今年的地方首長選舉。

民眾黨主席黃國昌對美國與蕭旭岑同一個態度，太陽花期間黃國昌已經偷偷找過蕭旭岑被發現，真是一鼻孔出氣。身為美國人的爸爸，黃國昌不要因為自己的不明前途而折損了兒子的前途。馬英九當總統時，他在美國做特種部隊軍官的外甥也要被審查，因而自行退伍。黃國昌自己應該好自為之。

