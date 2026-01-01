林保華觀點》孫中山的利用價值快被中共榨乾了

南京市新街口廣場的中心圓環中央「孫中山先生紀念銅像」周圍由警方手拉手圍住，並進行人群管制，直至跨年倒數前幾小時，才允許群眾靠近。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 2025到2026年的跨年晚會中國有許多地區因為「不可抗因素」而去下。中共現在許多時候使用「不可抗」這個詞，來模糊認識，實際上就是推卸責任的說法。而這個「不可抗」，往往來自上級，但為給上級留下面子，你要罵都不知道要罵誰。當然，「不可抗」的總頭目就是習近平，所有的一切都由這個獨裁者承擔責任，誰叫他做獨裁者！

「取消」跨年晚會這一招，表明中共的內部危機，深怕民眾聚集就會造反而採取的緊急措施。另外一方面卻又對外耀武揚威實行圍台的實彈射擊軍演，以顯示自己的「強大」，貌似嚇唬台灣，其實是嚇唬自己的百姓。中共軍方的評論說，在軍演面前賴清德總統「故作鎮靜」，其實卻「進退失據」。

看了這樣的評論，我簡直笑痛屁股，以致坐不住了。不知道賴清德被民眾選上總統後，什麼時候慌亂過而在中共軍演時「故作鎮靜」；更不知道賴清德總統何時「進退失據」？中共自己取消跨年晚會才進退失據，竟然栽到台灣頭上。台灣什麼地方取消跨年晚會？即使最近北捷發生張文恐攻殺人事件，台灣也只是加強戒備，並未取消跨年晚會。可見中共軍方那篇評論屬「高級黑」，實際上在暗罵習近平「進退失據」卻「故作鎮靜」。由此也看出共軍的內部危機。

更可笑的是，中共的進退失據還表現在除夕這晚，南京的警察竟然封鎖了新街口鬧市十字路口中間的孫中山銅像，不准任何人接近。這個銅像是我離開中國後興建的，目的當然是統戰的需要。我不禁要問，孫中山現在怎麼啦？他老人家在地下也得罪了習近平？否則為何中共在毛誕開放愚民到湖南韶山與北京臘肉館朝拜臘肉毛，卻不許南京人接觸孫中山銅像？

中共利用孫中山到了榨乾的地步。從1921年中共成立，就利用孫中山，跨黨加入國民黨，借用國民黨的聲望和人力物力擴大自己的影響。以後又借蘇俄的力量成立黃埔軍校暗中武裝自己。孫死後，毛澤東又聲稱老孫的「聯俄容共扶助工農」的新三民主義就是中共的新民主主義，與蔣介石爭奪繼承權。1956年11月12日，毛澤東為紀念孫中山誕辰九十周年寫《紀念孫中山先生》，稱他是「偉大的革命先行者」，意即他自己就是「後行者」，蔣介石則是「反動派」，以此來統戰國民黨的「殘渣餘孽」（毛澤東對1949年後國民黨的形容詞），台灣的中華民國首當其衝。

對孫中山的遺孀宋慶齡，中共也沒有放過。國共內戰期間，利用宋慶齡在1932年底發起的中國民權保障同盟，來保障親共人士的安全，營救被捕的中共黨員。1949年後給宋慶齡掛副主席和人大副委員長的職務而沒有實權，還體貼的給她安排一個男性秘書，不久「孫中山夫人」的稱號就消失了，改稱「宋慶齡女士」，先行後行都無關了。

這次南京封鎖孫中山是害怕南京人懷念國民政府而另立「中央」對抗習近平。這樣，孫中山的利用價值就逐漸消失了。的確，現在台灣只對孫中山行禮如儀，其他還有什麼？鄭麗文忘了總理遺囑而忙著要跟習近平見面，中共的金錢與武力可以代替孫中山了，還需要他幹嘛？

當然，這次南京還有特殊情況，就是前南京博物院院長徐湖平盜賣國寶，行賄上級醜聞爆發。民眾在網路感謝八國聯軍與蔣介石把國寶帶走，在大英博物館與台北故宮博物院展出這些國寶，並且妥善保護而不致落到中共貪官污吏手裡。八國聯軍與蔣介石現在不可能在中國正面出現，孫中山就成為中華民國的代表，因此也必須把他封鎖不可。

打出反貪旗號的習近平現在終於露出馬腳，都是康生一類冒充風雅的貪婪小人而已。愛國有加的香港《亞洲週刊》因為報導這事而在中國的社群平台被禁言兩星期，這下他們知道該怎樣愛國才不會犯錯。至於這個徐湖平，據說父親當過江蘇省副廳級幹部，這有什麼了不起？他以國寶多次行賄更高級的幹部這時才發揮了作用。習近平這時才真正跌進「進退失據」的陷阱裡，以致連孫中山都不顧了。

