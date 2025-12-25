林保華觀點》張文恐攻事件還有許多疑問

台北市警局發現張文雖無業並靠母接濟，卻仍有辦法購買價值近10萬元的筆電及各式恐攻武器，甚至入住商旅作為基地。 圖：台北市警局／提供

[Newtalk新聞] 張文恐攻事件發生近一個星期，警方尚未拿到足夠資料剖析此案。事件一爆發，除了震驚，我還感到惋惜，如果不是走上邪路，張文還是一個人才。他作案的整套計畫，包括總結鄭捷的教訓，選擇犯案的時間地點，狡兔三窟，自己製作犯案的炸彈等等，勝過許多政治人物。國難當頭，台灣需要這樣思路慎密，做事嚴謹，不露聲色的人來保衛國家，而不是好吃懶做，追求名利，貪小便宜，或頭腦簡單而輕易受騙，不論是來自政治騙子還是金錢的詐騙。可是張文卻走了歪路，成為一個破壞社會秩序、製造恐慌的殺人犯。

言歸正傳，到底什麼原因導致他如此犯罪，也就是對社會的強烈不滿。他受過什麼打擊，被嚴重霸凌而報復性強？軍隊開除他是正常的懲罰行為，也不會影響他的一生，乃至尋找新的工作。他做了一年的保全就不做了，也不是犯了什麼錯；以他的智商不可能找不到工作。據說他妒忌哥哥比他聰明因而兩人疏離，這也只是心胸狹窄一些而已。他似乎沒有什麼朋友，是個性孤僻？這也不會導致犯此大案。這個問題搞不清楚，就很難防患未然。

他犯案後，煙霧彈用完了，但是還有23枚汽油彈，23枚只要用上幾枚，在捷運站就會造成難以估量的傷亡與破壞。他的存款賬戶裡只剩39元，看來他做完案也不想活下去了？他的三階段犯案（縱火、煙霧彈、汽油彈）是不是很有把握前兩階段不會被抓？雖然他也有狡兔三窟，可以擾亂警方的追蹤。他事先察看路線，最後從誠品南西店五樓跳下。有說原來下面堆了廢紙箱可做緩衝但已被取走。其實就是有了廢紙箱，從五樓跳下也要扭傷骨折，這應該不是原先的逃亡路線，而是警察圍捕下打亂計畫。

更大的問題是他的資金來源。他媽媽兩年匯了82萬元給他，他的房租17000元，一年20萬，兩年40萬，後來又租了一間，加上一日三餐和其他開銷，82萬住在台北是不夠的。應該還有其他金源，不一定通過金融機構給他。張文與家庭疏離，媽媽給他錢卻絕不手軟，也不管他怎樣用，這是溺愛，不是疏離，要負教養不當的責任。如果還有其他金源，足以說明他不是孤狼式恐攻，也可能不止那一天，那問題就嚴重許多。所以警方調查一定要仔細嚴密。

余家昶為阻止張文行凶，獻出了自己的寶貴性命，是我們學習的榜樣。但是媒體也缺乏他如何阻止的報導，應該是大家忙著逃命而沒人注意，監視器又壞了？例如，雙方有沒有格鬥。如果徒手去阻止，必然兇多吉少，因為對兇手的狠毒估計不足。遇到類似情況，不應該只是去阻止，而是做好一些準備從後面或側面去攻擊兇手，打掉他手上的凶器。我這是紙上談兵，在緊急情況下來不及想就要衝過去，何況這種事情很少，於是根本想不到對方會用刀子行凶。然而面對台灣動盪的局勢，我們頭腦裡都要做最壞準備，要有敵情觀念，和破壞者格鬥，青壯年須迅速趕往支援，警察再趕來，才能共同維護社會治安，不讓期望台灣陷於亂局的中共得逞。

社會上也總有一些心理變態者來模仿或惡作劇，不管週圍處在什麼環境。對此警方也應給予足夠的教訓，讓他們一生記得要怎樣做一個正常人。

