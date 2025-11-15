林保華觀點》抓人、殺人成癮，中國要在全球執法？

中國近日針對台灣、日本皆有政治大動作，中共的「執法行為」透露著赤裸的野心。 圖:翻攝自X@lianchaoha

[Newtalk新聞] 習近平推崇的中華文化中有「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，所以習近平視國界如無物，不但在國內四處抓人，例如黨媒《光明日報》高層董郁玉被一間諜罪名逮捕後，同時被逮的日本人早已釋放，董卻到最近被判處重刑。手癢的時候中共還常常到外國執法，在美國等國家派駐警察而被清除，南部鄰近，如寮國、緬甸等則懾其淫威，它也就不客氣的公然在那裡執法，甚至派軍隊去掃蕩由中國小騙子組成的大規模KK詐騙園區，然後把人錢擄回中國。

廣告 廣告

這樣做就像吸食芬太尼毒品一樣上了癮。現在，把黑手伸進台灣與日本。國台辦對台灣宣布了多次所謂「台獨頑固分子」名單後，照例要懲戒幾個作為示範，也讓台灣人了解其目的為何？可是一步也沒做，重慶市公安局又來宣布要在全世界搜捕通緝台灣立委沈伯洋，沈伯洋關重慶是什麼鳥事？大家正在議論此事時，泉州市公安局又來湊熱鬧，通緝網紅八炯與閩南狼。中國還有千百個城市的公安局大概都在排隊準備通緝台灣人。

更可怕的是他們還來不及抓人，中國駐大阪總領事薛劍揚言要斬首日本首相高市早苗，這種野蠻行徑引發全日本的震驚，要求將他驅逐出境，連美國駐日本大使也表示這只是中共野蠻本性的再暴露而已。而日本並未驅逐薛劍，可是中國竟警告國人不要到日本旅遊以策安全。日本人並沒有說要殺中國人，中國卻警告中國人不要到日本旅遊，是因為薛劍還沒有被驅逐出日本的情況下，他可能因為吸毒失控，把來日本旅遊的中國人當「漢奸」殺了？

中共正是從境外的馬列理論中吸取暴力革命與暴力專政的理論，與中國固有的封建文化相結合，形成中國共產黨這樣一個大怪物。這是舉世唯有的大怪物，連西方國家都不知道要怎樣應付這個東西。在他們頭腦清醒以前，中國已經投下巨資，不顧人民死活發展武裝力量，準備統治世界。60多年前，中國外長陳毅就聲言「要核子不要褲子」。即使在目前經濟低迷情況，也不惜軍費的繼續成長，包括用來盜竊國外的最新科技武裝自己。而西方國家還在猶豫不決，是否把最先進的晶片賣給中國！是不是都要到亡國時才大吃一驚的後悔？

國民黨也以為拜祭共諜以後，可以「一拜泯恩仇」？國共合作多次，哪一次國民黨勝利了？否則何必逃來台灣？孫中山被白俄黃俄所騙，蔣介石雖一直有警覺，卻是自己不爭氣被滲透，鄭麗文比他們高明嗎？這些投降派是好了瘡疤忘了痛，還是利益驅使？國民黨要被共產黨消滅到屍骨無存，連後悔都沒法後悔才結束這段歷史？現在他們是看到中共要到處抓人而幸災樂禍，甚至巴不得借刀殺人。

我們能否「以牙還牙，以眼還眼」？全世界的民主力量大團結，我們還有這個能力。但是如果大搜捕後抓到習近平送給我，我也不會要。第一我要建一個豬圈養它。第二，我每天要蒸煮廚餘餵養它，裝滿它的大肚皮。第三，還得請一個獸醫時時給它體檢治病，等等。要不然它怎能變成「召之即來，來之能戰，戰之能勝」的神豬？這樣麻煩的事，不如把他丟回給中國人自己去處理，用暴力去對付他，還是用文明的手段處理它，由中國人自己去決定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

外交部嚴厲譴責國台辦恫嚇沈伯洋立委 重申台灣與中國互不隸屬

中國權力版圖重組？ 許信良預言：習近平不可能在 2027 再連任