林保華觀點》捨命陪君子，中國力圖擺脫外交孤立局面
[Newtalk新聞] 目前中美貿易戰在習近平以大豆穩住川普以後，進入相持階段，中國的外交主要放在三個方面：一個是突破中、歐關係，打開貿易新局面；一個是攻擊日本高市早苗的「台灣有事論」；第三才是要世界公認台灣是中國的一部分。
後者已經在外交上不佔重要地位，因為老生常談，人們都聽膩了；而且國民黨在立法院正在努力以「中國代理人」身份賣力演出，為中共承擔部分責任，而且中共的機艦騷擾完全沒有停過。
對日本，中國束手無策，最後只能用軍事威脅，以火控雷達鎖住日本軍機，雖然這也是屬於恐嚇性質，然而因為是最後一步，不小心就會擦槍走火，因此習近平是在玩火。過去做過日本殖民地的東南亞國家沒有一個出來聲援中國，可見所謂日本軍國主義復活是無稽之談，倒是中國的窮兵黷武、軍事擴張構成對該地區的威脅，是新型的軍國主義。而澳大利亞、菲律賓是明顯站在日本一邊對抗中國。不過中國駐菲律賓大使剛換人，看來是試圖離間菲律賓與日本的關係來孤立日本。菲律賓應該注意中國如何在菲律賓煽動反對小馬可斯的活動。
目前歐洲是中國最大貿易夥伴，然而雙方矛盾重重，無法解決。而目前中國最大的問題是經濟問題，明年的經濟也不樂觀，但是中國禁止看衰中國經濟的言論。因此如何改善同歐盟關係而又讓中國得利，成為重要問題。加上台灣外交突破，現任副總統蕭美琴可以到布魯塞爾歐盟議會的場地演說，更使中國如坐針氈。
不久前，中國吹噓「國王外交」，聲稱國王外交比元首外交重要。為自己塗脂抹粉。原來是請了西班牙國王訪問中國。可是歐洲有許多王國，怎麼不都請來？例如英國、荷蘭、丹麥、瑞典？因為西班牙與中國交往較少，中國容易施展騙術，試試看請英國國王查理士，他對中國太了解了，中國敢請嗎？
最近的「壯舉」是中國請了法國總統馬克宏，法國是歐盟第二大國，一向特立獨行，所以習近平大力下注。平時在北京接待外賓擺出「天子」撲克面孔的習近平，居然陪馬克宏同遊四川的都江堰。但是12月5日清晨，馬克宏身穿短褲現身成都高新區錦城湖公園晨跑，當時氣溫是攝氏2度。他還穿著西裝與皮鞋和法國乒乓小將費利克斯•勒布倫組隊「對戰」中國的王楚欽、林詩棟。看來馬克宏會比習近平長命，然而如果習近平把自己的爛器官換上青少年的器官，就難說了。
同日，馬克宏抵達四川大學時，外圍聚集大批民眾和學生。現場片段顯示，馬克龍在身邊人員陪同下，跑着奔向人潮，十分興奮，越過安保人員與圍觀者握手。法新社形容他「受到搖滾明星般的歡迎」。現場圍觀者不斷興奮尖叫，現場響起不同發音的「Bonjour（你好）」。習近平卻不見人影。馬克宏的演講提及在俄烏戰爭上，應加強對俄羅斯的經濟施壓，他還批評中國大量出口卻消費不足，必須重新思考「經濟再平衡」。這些都和中國的主旋律不符，這是習近平要擺脫孤立必須付出的代價。
而在新華社聲稱中法在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，共同推動雙邊經貿關係平衡發展，並開展新一輪大熊貓保護合作後，馬克宏在7日刊登於法國「迴聲報」的訪問中表示，他呼籲中國在「不可持續」的全球貿易失衡、地緣政治及環境等議題上加強合作，「我試圖向中方說明，他們的貿易順差是不可持續的，因為他們正在弄死自己的客戶，特別是他們已不再從我們這裡進口多少商品。」顯然，此行中國並沒有得到什麼成果。接下來又是德國外長訪問中國，應該也差不多，歐盟已經看穿中國的面目。
除了習近平當主角，外長王毅也在歐洲亂竄，但被波蘭拒之門外，真是丟臉。從比亞迪每況愈下的業績來看，中國的外交伴隨著比亞迪的電動汽車等的「自由貿易」，矇騙了不少國家，後來發現外交的背後是推銷中國的廉價商品衝擊本國中小企業，這些國家也急忙堵住漏洞。中國的真正朋友在非洲，花了那麼多錢，該讓他們回報了。
更多Newtalk新聞報導
德外長圖修復關係：與中國交流必要且不可或缺！北京拿翹 : 聽其言觀其行
日本內閣資產榜曝光 「他」最富奪冠、高市僅排第10 差點輸給佳能資遣費
其他人也在看
威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆
中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，今（7）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
俄烏戰爭和平談判 澤倫斯基：與美對談方案富建設性但不容易
俄烏戰爭已邁入第四年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）7日表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆，打算在未來幾天與歐洲領袖磋商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前 ・ 25
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3
梁東屏專欄：高市早苗支持度攀高 中國戰狼外交碰了個大釘子
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
川普新版國安戰略點台灣8次 涉台措辭升級
[NOWnews今日新聞]美國川普政府5日發布《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy，NSS），目標透過增強美國及其盟友的軍事實力，來防止與中國在台灣和南海問題上發生衝突。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
日澳防長一起晨跑 凸顯兩國盟友關係堅固｜#鏡新聞
中國在印太地區威脅日益擴張，澳洲國防部長馬勒斯，上週末訪問日本，與日本防衛大臣小泉進次郎展開會談。兩人相談甚歡，小泉還邀請馬勒斯在日本防衛省大樓的周圍一起慢跑，凸顯了兩國友好的關係。而在後面的會談上，馬勒斯不只替日本譴責中國、用雷達照射日本飛行員，還在日澳聲明中提到，反對台灣海峽現狀遭到破壞。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
謝長廷獲頒旭日大綬章 台日友人齊聚共見外交榮耀
總統府資政謝長廷，在駐日8年期間，以「善的循環」理念推動台日交流獲得日本德仁天皇頒發「旭日大綬章」。謝長廷支持者6日晚上在圓山大飯店為他舉辦祝賀會，行政院長卓榮泰出席並在致詞時轉達賴清德總統的感想表示，謝大使能代表台灣人民，在皇居接受日本天皇親授勳章，是國家極為重要的榮耀。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
【全球大頭條】美戰爭部長：以實力嚇阻中國 華府無意改變台灣現狀｜#鏡新聞
日本和中國外交衝突延燒，印太區域和平受到威脅。美國國防部長赫格塞斯，周末參加「雷根國防論壇」發表主題演講，提到川普政府追求與中國發展穩定、和平、公平的貿易，還有相互尊重的關係，尤其華府，無意改變台灣現狀。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台灣連續2年參與菲外科年會 深化跨國醫療合作
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促進青年醫師交流，持續深化跨國醫療合作。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 1
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1045
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 79
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 42
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 22 小時前 ・ 440