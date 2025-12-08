林保華觀點》捨命陪君子，中國力圖擺脫外交孤立局面

美國國家公園刪除馬丁路德金日、六月節免費入園，新增川普生日惹議。 圖：擷取自白宮 YouTube

[Newtalk新聞] 目前中美貿易戰在習近平以大豆穩住川普以後，進入相持階段，中國的外交主要放在三個方面：一個是突破中、歐關係，打開貿易新局面；一個是攻擊日本高市早苗的「台灣有事論」；第三才是要世界公認台灣是中國的一部分。

後者已經在外交上不佔重要地位，因為老生常談，人們都聽膩了；而且國民黨在立法院正在努力以「中國代理人」身份賣力演出，為中共承擔部分責任，而且中共的機艦騷擾完全沒有停過。

對日本，中國束手無策，最後只能用軍事威脅，以火控雷達鎖住日本軍機，雖然這也是屬於恐嚇性質，然而因為是最後一步，不小心就會擦槍走火，因此習近平是在玩火。過去做過日本殖民地的東南亞國家沒有一個出來聲援中國，可見所謂日本軍國主義復活是無稽之談，倒是中國的窮兵黷武、軍事擴張構成對該地區的威脅，是新型的軍國主義。而澳大利亞、菲律賓是明顯站在日本一邊對抗中國。不過中國駐菲律賓大使剛換人，看來是試圖離間菲律賓與日本的關係來孤立日本。菲律賓應該注意中國如何在菲律賓煽動反對小馬可斯的活動。

目前歐洲是中國最大貿易夥伴，然而雙方矛盾重重，無法解決。而目前中國最大的問題是經濟問題，明年的經濟也不樂觀，但是中國禁止看衰中國經濟的言論。因此如何改善同歐盟關係而又讓中國得利，成為重要問題。加上台灣外交突破，現任副總統蕭美琴可以到布魯塞爾歐盟議會的場地演說，更使中國如坐針氈。

不久前，中國吹噓「國王外交」，聲稱國王外交比元首外交重要。為自己塗脂抹粉。原來是請了西班牙國王訪問中國。可是歐洲有許多王國，怎麼不都請來？例如英國、荷蘭、丹麥、瑞典？因為西班牙與中國交往較少，中國容易施展騙術，試試看請英國國王查理士，他對中國太了解了，中國敢請嗎？

最近的「壯舉」是中國請了法國總統馬克宏，法國是歐盟第二大國，一向特立獨行，所以習近平大力下注。平時在北京接待外賓擺出「天子」撲克面孔的習近平，居然陪馬克宏同遊四川的都江堰。但是12月5日清晨，馬克宏身穿短褲現身成都高新區錦城湖公園晨跑，當時氣溫是攝氏2度。他還穿著西裝與皮鞋和法國乒乓小將費利克斯•勒布倫組隊「對戰」中國的王楚欽、林詩棟。看來馬克宏會比習近平長命，然而如果習近平把自己的爛器官換上青少年的器官，就難說了。

同日，馬克宏抵達四川大學時，外圍聚集大批民眾和學生。現場片段顯示，馬克龍在身邊人員陪同下，跑着奔向人潮，十分興奮，越過安保人員與圍觀者握手。法新社形容他「受到搖滾明星般的歡迎」。現場圍觀者不斷興奮尖叫，現場響起不同發音的「Bonjour（你好）」。習近平卻不見人影。馬克宏的演講提及在俄烏戰爭上，應加強對俄羅斯的經濟施壓，他還批評中國大量出口卻消費不足，必須重新思考「經濟再平衡」。這些都和中國的主旋律不符，這是習近平要擺脫孤立必須付出的代價。

而在新華社聲稱中法在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，共同推動雙邊經貿關係平衡發展，並開展新一輪大熊貓保護合作後，馬克宏在7日刊登於法國「迴聲報」的訪問中表示，他呼籲中國在「不可持續」的全球貿易失衡、地緣政治及環境等議題上加強合作，「我試圖向中方說明，他們的貿易順差是不可持續的，因為他們正在弄死自己的客戶，特別是他們已不再從我們這裡進口多少商品。」顯然，此行中國並沒有得到什麼成果。接下來又是德國外長訪問中國，應該也差不多，歐盟已經看穿中國的面目。

除了習近平當主角，外長王毅也在歐洲亂竄，但被波蘭拒之門外，真是丟臉。從比亞迪每況愈下的業績來看，中國的外交伴隨著比亞迪的電動汽車等的「自由貿易」，矇騙了不少國家，後來發現外交的背後是推銷中國的廉價商品衝擊本國中小企業，這些國家也急忙堵住漏洞。中國的真正朋友在非洲，花了那麼多錢，該讓他們回報了。

