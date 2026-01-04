林保華觀點》新年第一戰！美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛

馬杜羅被美國執法部門逮捕。 圖：翻攝自@BluRadioCo

[Newtalk新聞] 《華爾街日報》中文網今年1月2日報導，去年12月份美國國家安全戰略出爐不到一週後，中國也發布了沒有引起太多關注的對拉丁美洲和加勒比政策文件。除了暗示在拉美將對美國「寸步不讓」外，首要目標就是切斷該地區與台灣的聯繫。然而宏都拉斯總統選舉親中派大輸，台宏復交值得期待；1月3日凌晨則是美國對委內瑞拉販毒政權開戰，在委內瑞拉總統馬杜羅會見習近平派來的特使邱小琪三、四小時，並簽署600項合作協議後（600項要多少時間看完？），美國出兵攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯，3小時後俘虜馬杜羅夫婦，並立即押回紐約受審。「卡拉卡斯」變成「卡拉（美）卡習」。

大家抱著極大興趣來看習近平的反應，是馬杜羅變成習近平的共同體，還是習近平變成馬杜羅的共同體；或者兩者都不是，共同體云云，只是習近平一向為自己利益騙人的鬼話。至少委內瑞拉副總統羅德里格斯已經飛去莫斯科而不是北京，就說明她信任俄羅斯超過中國。

美國出兵的理由是委內瑞拉政權是「販毒恐怖分子」。九一一後「恐怖分子」人人得而誅之，中國就是首先將維吾爾人加上「恐怖分子」帽子大舉鎮壓，還設立集中營。馬杜羅支持販毒也是眾人皆知，美國早已在海上攔截，但是他沒有停止這些惡行，終於嚐到苦頭。

美國此舉雖然國際上有爭議，但是與中共抓捕立委沈伯洋的「台獨頑固分子」所採取的一系列沒有底線的做法，哪個更有正當性？這也是一目了然的事。難道委內瑞拉有國家主權，台灣就沒有？那中國人為何不准隨意入境？「獨」有正當性，「毒」有嗎？為何一些人跪在習近平腳底下跟著叫嚷？

中共政權也支持販毒，所以美國加10%關稅作為懲罰，中國也接受了。只是中國所販之毒是芬太尼，與委內瑞拉老派毒品不同。但是中共在延安時代也有生產與販賣鴉片的光榮歷史，代表人物就是王震，所以雖然是個草包，沒有戰績，毛澤東、鄧小平都加以重用，成為鎮壓異議人士（包括異族）的劊子手。所以雖然習近平是川普的「好朋友」，天知道川普何時會翻臉，如果習近平一再販毒反美的話。所以這場對毒品的戰爭對中共起了敲山振虎的作用。

因此這場爭鬥，習近平與其關心馬杜羅的命運，他更關心委內瑞拉用大量石油換來的中國新式軍備怎麼會變成一堆垃圾？是不是高層將領偷工減料、貪污腐敗、欺騙中央，還沒有肅清？還必須抓更多的人？

這些軍備在委內瑞拉是垃圾，在中國可能成為寶貝嗎？印度與巴基斯坦的衝突，中國軍機大出風頭，是印度的法國軍機不行，還是印度那位飛行員技術欠佳？一些媒體趁機為中國軍機大做廣告，如今委內瑞拉的垃圾，中國媒體連哼都不敢哼。台灣的國民黨呢？黨中央與立法院那幾個人還要吹捧中國阻擋台灣向美國購買軍備？他們要成為下一批的馬杜羅？

當然，抓了馬杜羅，只是向毒販政權與集團開戰的開始。下一步委內瑞拉怎麼走，更多的是政治問題。政治問題美國應該減少一些大國的霸氣，多讓委內瑞拉人民做主，進行比較徹底的改革，使委內瑞拉走上自由民主的道路，並且帶動週圍國家成為成熟的民主國家，也是美國的可靠後院與台灣的友好國家。

