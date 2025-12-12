林保華觀點》滑頭的韓國瑜還怕陳玉珍的重壓？

國民黨立委陳玉珍與立院助理工會幹部坐下來談之前，立法院長韓國瑜進來喊話允諾保障國會助理權益。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 「大罷免，大成宮」（不是「大成功」以後）果然國民黨立法院黨團自以為天下無敵，加上與中共同腔調的鄭麗文當選國民黨主席，他們更加得意非凡，在立法院拋出一系列議案，不是自肥，就是掏空國庫，乃至公開舔共，為中共滲透入侵大開方便之門。院長韓國瑜拍起驚堂木喊聲「通過」更是順水順喉，就像立法院裡沒有反對派一樣。

祗是國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法引發重大爭議，有兩百多人連署要求撤案，不但有國民黨的立委助理，民眾黨的立委陳昭姿也參與連署，並且驚動了議員助理工會在立法院門口聚集抗議。之所以如此，很簡單，議員助理將失去自己作為專業人士的獨立性，隨立委的好惡來捨施薪資；如果碰到一個貪婪又懶惰的立委，他可以用最低人數、最低薪資應付門面，其他個人中飽，然後只要隨黨團之意作投票機器即可。這不是貪污是什麼？且不說這就是陳玉珍要為正在被檢調調查的特定立委脫罪。

這樣糟糕的自肥議案，得到最差勁的國民黨立委的鼎力支持，例如傅崐萁、翁曉玲，其他即使有不同意見也噤聲，為了國民黨的「團結」而犧牲原則。傅崐萁甚至再次搬出「查水錶」的看家法寶來恐嚇連署的助理。其中滑頭滑腦的院長韓國瑜更是滑出別人想不到的高見，扯出他自己與行政院長卓榮泰都是助理出身，能夠體會助理們的酸甜苦辣。對這樣明顯的是非問題，何以不敢明確表態，而要扯上卓榮泰院長替自己擋箭？

發起撤案連署者隨即拿出連署書要求韓國瑜簽名，但韓並未接受，便快速離開會議室，助理也在門口高呼：「請院長簽名」，韓國瑜僅鞠躬致意就離場。在這之前，他突然連咳幾聲後道歉稱「最近工作壓力太大」，現場助理則回嗆：「助理壓力也很大」。不明白韓國瑜的壓力何來？民進黨的議案否決或推掉，國民黨的議案則輕鬆「通過」，看政黨表態，不用動腦子，有何壓力可言？入國這次壓力來自陳玉珍，陳玉珍與韓國瑜是同黨，更好說話了，怎麼會有壓力？何況韓國瑜的滑頭滑腦寸草不生，完全沒有摩擦力，陳玉珍再重，也站不住腳，怕什麼？

其實最重要的是責任心。立法院長是那樣好做的嗎？只在國慶典禮上出出風頭就可以了嗎？立法院長必須中立，調和鼎鼐，不能有顏色，王金平、游錫堃給你樹立了榜樣，不能自搞一套。韓國瑜如果怕壓力，那就不要選總統了，好好告老還鄉。

其他議案，如年金改革的倒退是豈有此理的事。前總統蔡英文在2018年好不容易完成了年金改革。全民基本接受，否則2020年她不會繼續連任。賴清德2024年續任後，基層也沒有要求廢止的呼聲，而是立法院裡的國民黨民代為了掏空國庫想出來的。這個新增加的負擔日後必然由年輕一輩來承擔。難道共產黨會來承擔？翁曉玲還好意思說，她沒有把軍公教的18厘年息提出來重新實施；有種你就提出來，看民眾會如何X你祖宗18代（翁曉玲是中國人，這是中國人的粗口）。其他混帳議案你們儘管提，以後你們立法院變少數，再變回來。有種你們就請共產黨派兵來支持你們，請共產黨來領導立法院，就像香港的一國兩制那樣。

