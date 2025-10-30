林保華觀點》王滬寧「和平統一」會更好的笑話

中國國家主席習近平(右一)今 ( 30 ) 日藉由 APEC 領袖峰會在韓國釜山與美國總統川普(左)舉行會晤。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 中共為設立「台灣光復紀念日」，特地在北京召開大會慶祝，應邀出席排名首位的台灣貴賓是常常炮製謠言，並指太陽花為香蕉的邱毅。這樣一個貴賓，怎麼可能拉高會議的素質？全國政協主席王滬寧宣布台灣「和平統一」後的幾大好處來勾引台灣人。

中共在二戰結束後八十年才設立台灣光復紀念日。那不是正好說明原來並沒有這個紀念日，八十年後中共領導人心血來潮才設立。否則為何毛澤東、華國鋒、鄧小平、江澤民、胡錦濤都沒有設立，習近平到快活不下去的時候才設立？那八十年他們都不記得有光復台灣這件事情，還是根本不存在這件事情，或者都被部下蒙蔽了？

如今王滬寧化妝師宣稱和平統一後會更好，他說，和平統一之後有強大祖國做後盾，台灣經濟發展會更好，能源資源保障會更好，基礎設施建設會更好，安全保障會更好，對外交往會更好，台灣同胞民生福祉會更好，精神文化生活會更好。

王滬寧說，和平統一之後有強大祖國做後盾，台灣經濟發展會更好。如今卻是中國地產帶衰香港地產，再帶衰香港股市。恆大爆雷後已在香港摘牌。香港豪宅市場自二〇二一年見高點後下跌約三成，法拍屋還會折讓一兩成。高高在上的香港股市已兩次被台股超越。香港的自由貿易也不如以前，以前李嘉誠的和記港口真正與外國簽約管理，如今中國的央企一定要介入插股，理由是外國港口也涉及中國的安全，否則不能交易，這叫做「更好」嗎？

王滬寧說，和平統一後能源資源保障會更好。台灣能源沒有問題，即使台積電耗電量很大。台灣自身也發展綠能，頗有成就。輝達也要在台北設立總部，用電用水政府都會全力支持。倒是中國還要到非洲、中東掠奪能源，還要趁俄烏戰爭趁機低價大量買進俄羅斯原油，還要破壞雅魯藏布江的天然資源。甚至要在外國開設港口以保障能源運輸。

王滬寧說，和平統一後基礎設施建設會更好。台灣有自己必要的基礎實施，哪裡需要哪裡就發展，例如高鐵就是，基本實現一日生活圈。哪裡像中國興建許多高鐵沒人搭，經營虧蝕，例如雄安特區的高鐵站少人問津。還有許多「鬼城」存在，著名的有鄂爾多斯鬼城；雄安特區亦然，還要習近平強力動員北京的商家遷去。台灣最好的風景是人，中國最好的風景是鬼？

王滬寧說，和平統一後安全保障會更好。的確，香港實施香港國安法，再實施基本法23條的國安法，這樣重疊幹嘛？如今萬馬齊喑。不但立法會不得有反對意見，話多了也不行。香港人在日本讀書時的臉書發表簡單意見，回香港時立即被逮捕。連郵局寄書也要監察有沒有違反國安法的內容，還四處頒發政治通緝令。英國統治香港150年有這種事情？台灣民主化後有這種事情？這叫做「更好」，還是走回頭路？

王滬寧說，和平統一後對外交往會更好。目前台灣護照免簽證國家有109個，中國則是78個。以中國的強大與富有，怎麼比不上台灣？今年美國國慶，香港教育局通知各校不准師生參加美國領事館的酒會。美國新領事就任的酒會，因為前香港民主黨主席劉慧卿在快結束時光臨，被香港黨報點名她「反中亂港」且「滿場飛」。台灣有這種情況嗎？這不是作法自斃？

王滬寧說，和平統一後台灣同胞民生福祉會更好。台灣的全民健保已經使中國人羨慕死了，要做中國人的台灣人不捨不得放棄，是不是和平統一後，連死人也有健保了？過去反共抗俄的榮民也增加福利？那麼還需要多少「收屍隊」從中國趕來收屍？中國至今還不願意派發現金給民眾來刺激內需，因為那是「不勞而獲」，如果現在這些社會福利不趕快超過台灣，叫台灣人怎麼相信在共產黨治下會更好？

王滬寧最後還說，和平統一後精神文化生活會更好。強迫每個人讀習近平的鬼扯蛋東西就是精神生活？今年10月6日香港媒體報導，《電影檢查條例》修例後，因「國家安全考慮」有50條影片須修改部分內容方可上映，另有13條影片不准上映。電影報刊辦在8月兩度回覆查詢時均拒提供相關影片名單，通訊辦解釋，披露資料將傷害或損害「維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作」及「部門妥善而有效率的運作」。小小香港尚且如此，何況台灣？另外，原訂10月5日早公開售票的舞台劇，描寫男同性戀者三角戀愛的《我們最快樂》，主辦團隊在開售前公布收到西九文化管理局通知，演出被取消，未提及原因。怪不得立法會一直拒絕通過性平權相關法案。

王滬寧這篇講話倉促寫成，漏洞百出。要編謊話也要編的好一些。中國的對台統戰已經黔驢技窮了。尤其香港活生生的事實正在發生，怎能欺騙台灣人。50年不變不到一半就完蛋了，保證台灣1000年不變，就先讓習近平活1000年給大家看看。

