林保華觀點》一篇當小說看都浪費時間的張又俠密信

張又俠的公開信傳的沸沸揚揚，但假信寫的太長有些不妥，所以該作者最後說是張又俠口述，別人記錄云云。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 1月31日，廖宏祥傳來一份據稱是張又俠寫的一封密信，在他被捕後公開出來。他說看了一部分就判斷是假的，沒有看下去了。我是等到空閒時，才去瀏覽一遍，越看到後面越覺得是偽造的。

首先們既然是準備被捕時公開出來，怎樣公開都應該事先想好了。結果卻是事情公開一個多星期以後，信件才公開，說明這些空窗期是炮製假信件的時間。宏祥兄說共產黨是唯物主義的無神論者，信中怎麼使用「抬頭三尺有神明」的話。我不否認，有些共產黨員早就改變信仰，例如江澤民晚期勤跑佛寺，我都懷疑他改信佛，但是在這個生死交關的時候，張又俠把事實真相推給神明，豈非證明習近平整他是對的？

廣告 廣告

這種信件必須簡短扼要，把主要問題說清楚就行了，但是炮製人越寫越興奮，把鄧小平、毛澤東，趙紫陽、胡耀邦，甚至六四都扯進去了，而且觀點非常民運，共產黨軍隊的一個高官，怎麼可能與民運觀點完全一致？

信件是在回答《解放軍報》的指摘，例如「沒多少人知道吧？鄧小平為了自己權力高於一切人，八二年修改憲法，才搞了這麼個軍委主席負責制，老毛的時候是沒有這麼個制度的」。張又俠怎麼知道習近平會就這個問題責難他？

信件也回答了《華爾街日報》有關張又俠向美國洩露核機密問題。信中說「其實我與美國人交流時，美國軍方故意泄漏高級機密，譬如給我方看，我們的軍事基地的照片，核設施布局圖，甚至黨和國家領導人私人住處，都極其詳細。他們的目的非常明顯，就是高科技，每天都在空中盯著，什麼都知道，目的是讓我們不要發動戰爭，沒有勝算的可能。」《華爾街日報》的報導是習近平為了應付輿論而臨時起意，怎麼張又俠事前就會知道而做間接的否認？

講到懲越戰爭，他說「和平年代製造這樣的悲劇，是鄧小平的罪孽。」「回過頭來著，鄧小平造了那麼多的罪惡，這對鄧家人好嗎？對黨和國家對人民好嗎？」哪一個中共高幹敢批鄧小平的「罪孽」？張又俠簡直成為人民的英雄。

信件的作者念念不忘六四，因此還寫了一段：「對了，去年近平要看審判38軍軍長徐勤先的視頻，我們調出來也看了，令我震撼，五個多小時，看過之後我為這位忠義的將軍痛哭，一夜未眠，這份視頻軍中高級將軍也看了，後來不知被誰傳到海外。」什麼原因會促使習近平花5小時看徐勤先的視頻？沒有理由啊。

最糟糕的是張又俠知道抓他一定也會抓劉振立，所以也做了交代：

「我與近平在三中全會時發生了衝突，一是用人問題，二是要通過軍隊讓全國進入備戰狀態，要在俄羅斯打烏克蘭的時候，這個時間窗口，拿下台灣。

「我與振立不同意，張升民不說話。我認為軍委應該講民主集中制，他說我違背中央軍委主席負責制。結果，他氣急生病送到醫院，三中全會差點開不下去，當然這只有幾個人知道內情。」

這段情節讓我想到有關六四鎮壓，5人常委中李鵬、姚依林贊成，趙紫陽、胡啟立反對，喬石沒有表態。最後喬石也升了官。而習近平氣急生病？天曉得。

這封假信目的在討好反習的民眾，所以把張又俠製造成比趙紫陽、胡耀邦還要英明正確的中國高官。其實即使李克強，也沒有那麼偉大，雖然他敢公開頂習近平而死於非命。而張又俠即使與習近平有很大區別，在公開場合還不敢與習唱反調。他始終是共產黨的高官，胡錦濤即使被架走，給他回來做總書記，中國就會變民主了？因此這種假信除了擾亂視線，還會有誤導作用。某些海外中國民運人士喜歡搞這一套，甚至把自己打扮成接近中共高層的重要人士，經常爆出秘聞，都不是正常行為。郭文貴在美國被起訴就是身為一個騙子的教訓。我們自己也應該提高識別能力，不要動輒被騙，有的還要付出代價。

假信寫的太長有些不妥，所以該作者最後說是張又俠口述，別人記錄云云。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

網傳「張又俠致習近平公開信」瘋傳 矢板明夫直指漏洞百出：明顯偽造

張又俠落馬引發軍事政變？ 王丹解析：可能性極低、但內耗風險上升