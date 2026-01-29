林保華觀點》鄭麗文是習近平親人？

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文近日主持中常會時表示：「雖然美國曾經是台灣的恩人，但大陸是我們的親人。」這話無知到令人訝異。

美國是台灣的恩人。沒有美國，國民黨早被共產黨「解放」了；沒有美援，例如美國麵粉和奶粉，台灣人也因為從中國一下湧來幾百萬人而陷入困境。因此國民黨必然親美，親美也是國民黨的傳統，哪一個人反美也要話裡有話的反，不敢公開喊「打倒美帝」。國民黨黨政要員差不多都有美國的後路，不但子女送往美國，還在美國置產，有的自己就有美國籍或綠卡。馬英九家就是典型。然而請注意，鄭麗文說的是美國「曾經是」台灣的恩人，現在是不是？她沒有說，否則她無法交代為何國民黨一直反對美國極力支持台灣用來防禦國土的1.25兆國防特別預算。既然鄭麗文說美國曾經是台灣恩人，現在卻不是，那麼請你回答，國民黨的立場是什麼時候改變的？特別是要向國民黨的選民交代清楚。因為台灣的民眾至今還把美國當恩人，不但美國還在保護台灣，而且台灣經濟的起飛美國都有提攜。

美國與中共在意識形態上是對立的，鄭麗文反美就必然親共，她也直言不諱。然而把共產黨說成「親人」，這個「親」沒有時態限制，因此包括過去時態，現在進行時態和未來時態。

從歷史上看，國共兩次合作，國民黨都被共產黨算計。整整一百年前的1926年，蔣介石就開始清洗共產黨，但是不但沒有成功，10年後的1936年，老蔣反而在西安被接受共產黨「中國人不打中國人」統戰的張學良活捉送給共產黨。毛澤東在準備殺掉（豈止不打還要殺）蔣介石時，因為史達林一通急電不准他殺，才保住了老蔣的命。史達林目的也是統戰，利用老蔣拖住日本，以保證蘇聯遠東地區的安全。

整個八年抗日戰爭，毛澤東忙著「中國人打中國人」發展自己力量，感謝日本皇軍幫助他打國民黨，從而在抗戰結束後僅僅花3、4年時間，經歷遼瀋、徐蚌、平津三大「中國人打中國人」的戰役，把國民黨顛覆了。國民黨損兵折將幾百萬，被中共「親」到台灣來。後來這幾十年，我不知道國共隔海怎麼「親」法，莫非用飛吻的手勢？還是隔日打炮？

現在中共不斷對台灣進行武力威脅，這不是民進黨執政時候的事，1990年代國民黨執政時就有，「一笑泯恩仇」的統戰使詐失敗後再度軍演，一直到現在。雖然馬英九執政時稍微緩和，但是沒有取消，並且要馬英九以外交休與反美為代價，才有八八水災馬英九拒絕美國的援助來換取共軍登台援助，幸好被美國識破，夏立言身為政務副外長做了替死鬼。至今共軍擾台、圍台不斷，在國際上封殺台灣的外交活動，不許見到中華民國國旗等等，這是親人的表現嗎？鄭麗文拿著中華民國國旗去親習近平，習近平會接受嗎？最近習近平大肆活捉親人解放軍，連近乎拜把子兄弟的張又俠也沒有放過，鄭麗文又是老幾？講親人就是親人？講中國人不打中國人就真的不打？秦城監獄裡關的都是外國人和漢奸？

未來又怎樣？香港九七，五十年不變？現在又如何？九七前可以慶祝雙十節，現在可以嗎？香港人不是親人？能夠離開的幾十萬香港人都是鬼佬和漢奸？鄭麗文不要自欺欺人了。

