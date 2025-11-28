林保華觀點》香港國安壓頂、民生螺絲「鬆脫」 終於釀成大禍
[Newtalk新聞] 今年九月，我剛在《看》雜誌寫了一篇「螺絲鬆了多官僚 人禍多了殃小民」，評論如今香港言必稱「國安」，民生福祉的螺絲鬆脫，經常發生工業意外，索賠都很困難，反正死的都是香港人，又是基層勞工，最多也只是賠幾個錢算了。但是對安全訓練，安全措施根本沒有改進。
還有離譜的是，為了省錢彌補財政赤字，公務員喝的瓶裝水也從香港自己的，改為中國生產的，九七前訂立的招標機制也簡化了，大概為了便於貪污吧？所以與香港一間公司簽約，既不查公司情況，也沒有去廠房實地勘察一下，就改為東莞某知名瓶裝水公司。豈料，後來買來的雖然是那個公司牌子，卻不是那個公司生產，查了幾個月，連運輸公司的司機也查了，到底去哪裡裝這些水回來，到現在都還沒有明確的結論。
香港的國安法目前有兩個，一個是 2020 年 6 月 30 日生效的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》；一個是 2024 年 3 月 23 日生效的《維護國家安全條例》（即基本法 23 條立法）。兩者互補又重疊。稱為壓在香港人頭上的兩座大山。
今年 12 月 7 日是下一屆立法會投票選舉的日子。本屆的選舉已經脫離基本法，而是完全由當局認可的「愛國者」才能成為候選人，所以投票率只有 3 成，非常丟臉。有的議員 4 年來沒有發過一次言，理由是有其他管道發表意見，不必在立法會發表，那佔著茅坑不拉屎幹嘛？所以當局要在這次投票挽回面子，已經花了 17 億（約 80 億台幣）用在宣傳上，據說，投票者還有 50 港元購物券的獎賞；投票時間也延長兩個小時，從早上 7 點半到半夜 11 點半，真是白痴想出來的辦法。
另外，則是各種各樣的恐嚇與懲罰，連小學生也要上選舉課並考試，他們根本不到投票年齡，旨在回家監督家長去投票。11 月份以來，大致抓了 20 人左右，一種是撕毀或偷竊選舉宣傳品，一種是在社群平台或其他場合上發表「煽動」不投票或投白票，就要被捕。前者是刑事問題，後者就有勞國安署出面抓人了。
全港注意力關注國安與選舉時，每星期至少幾宗帶上人命的工業意外就在薄弱環節爆發。招標後沒有檢查監督的宏福苑修繕工程，就此爆發火燒連環樓，導致重大傷亡。看來是使用不合格的易燃材料，這是徹頭徹尾的人禍，不是什麼天災。且看未來調查結果，是什麼人惹的？政府要不要承擔若干責任？
兩百多人的失聯，相信一半以上就是死亡，因此死亡人數可能接近兩百人，是香港開埠以來最重大的事故。「愛國者治港」竟然出現這種重大意外，不知特區政府將如何解釋。動眾興師的國安死了什麼人？一宗工業意外就死了上百人。
特區政府現在停止選舉活動，那是毫無意義的競爭，致力於賑災及善後，富豪們也紛紛捐款救濟，更多的香港市民前去關注援助。在這次選舉中因為沒有選舉委員會提名，而在「愛國者治港」中被消失的李嘉誠家族更不甘人後，李嘉誠基金會官網顯示，李嘉誠基金會即時撥出 3,000 萬港元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構。同時，李嘉誠基金會將撥出額外 5,000 萬港元的後續支援計畫，幫助社區重建。他們看得更遠。誰能否定他們對香港的愛護？
為香港死難者致哀。天佑香港！
香港大火「住戶上個月就提醒」了！擔憂工人抽菸惹禍 今仍難逃一劫
香港宏福苑大火吞噬整棟樓！台灣消防員看了也絕望：樓梯間煙囪效應宛如煉獄
