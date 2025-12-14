林保華觀點》香港「由治及興」云乎哉

香港特首李家超。 圖：翻攝自央視（資料照）

[Newtalk新聞] 按照慣例，現任特首李家超將在沒剩幾天的今年內到北京述職。但香港的幾件大事都在年尾發生，現在述職匯報是不是都還是夾生飯？例如火燒連環樓發生在11月26日，總結報告大概要9個月才拿得出來；4年一度改選的立法會選舉，雖然都是「愛國者」的清一色選舉，到了「頭七」也還沒有報告出來；至於驚動全球的黎智英勾結外國敵對勢力事件，拖了5年，才要在12月15日宣判，當然北京與香港當局都已胸有成竹，當天可以解決還是多表演一些時日，我們當然不清楚。在這情況下，述什麼職呢？

廣告 廣告

既然中港當局躲年前提出了香港在推行國安法鐵腕後，要「由治及興」，最容易做到的當然是那個清一色的選舉，當局說一，沒有人敢說二。當選的90名立法會議員，更應該是「興」的象徵，可是香港政制及內地事務局長曾國衞12月13日卻說，他們還在統計階段呢。不知道成日在談AI的香港，怎麼不能用高速演算法來統計，難道用的還是三下一除二的算盤？

為了提升投票率證明由治及興，當局花了17.7億港元（台幣70多億）用於宣傳，固然投票率由4年前的30.2%提升到31.9%，增加1.7%，似乎宏福苑火燒事件對投票沒有什麼影響，但是如果了解到選民人數減少了33萬人，這33萬人絕大多數都移民走了或拒絕投票，那麼這增加的投票率實際上沒有增加，甚至是減少。這才是悲哀之處。17.7億的宣傳泡湯了，恐嚇和利誘也沒見多大效果。

不但投票率是史上第二低，還有史上最高的廢票率。今屆直選無效票數約4.1萬張，佔整體約3.12%，數量和比率均是香港主權轉移後最高。廢票有很多種，有的是無意識的，有的卻是故意的，它們之間的比例，曾國偉不肯吐露，只說目前正在統計，然後報告特首再說。看來屬於「軟對抗」的不在少數。

不論特區政府，還是中聯辦，目前最惱火的就是民眾的「軟對抗」，這是高壓下的必然產物。所有的獨裁者，都對軟對抗缺少辦法，只能靠騙術來緩和。香港又在說仍然會按《基本法》普選，然而以現在的氛圍，鬼才相信。

立法會選舉結果公布後，港澳辦、中聯辦及國安公署分別發出新聞稿，港澳辦對當選者提出8個「更加」的期許，包括「更加堅定愛國愛港立場、更加熱誠為港為民服務；更加勤勉努力工作、更加善於履職盡責；更加精研專業、更具創新創造活力；更加清正廉潔、更有良好操守形象」，並稱相信議員會維護國家安全，支持特首及政府政施，並跟政府全面做好宏福苑的救災工作。請注意，國安放在施政的前頭，香港是階級鬥爭的前哨嗎？

目前香港的地產似乎有好轉的跡象，但仍是小戶買，大戶賣的基本格局。內部消費有好轉，但是整體經濟預估明年會減緩。為發展科技企業投下大量的資金，看來缺乏成效而浪費，唯一是資本市場非常活躍，中企不斷在香港上市或者配股集資，明年還會繼續，只是這樣對國家做出貢獻會不會是殺雞取卵？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民調落後但嘴要先贏 得知江啟臣宣布 楊瓊瓔：我贏邀他進競總

人民是頭家 陳亭妃發表《與市民的約定書》提「1到7」藍圖擘劃台南未來