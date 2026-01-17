林保華觀點》黃國昌訪美之謎

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 黃國昌訪美沒有掀起旋風，只是引起各方揣測，雖然回來開了一個記者會，但是沒有解開謎團，反而引發更多質疑。

台灣各政黨，與美國的關係，是很重要的一環。這有傳統，因為台灣是美國在二戰打下來的，又在美國長期保護之下走上民主道路，所以美國實際上有控制台灣主權的影響力。不管誰執政，都不能忽視這一點，即使馬英九那樣舔共，也不敢成為脫韁之馬，只能在下台前以「馬習會」來一搏。

黃國昌訪美，首先要搞清是美國要他去，還是他自己要去，至今仍搞不清楚，即使他主動要去，也得美國願意接待。我估計是美國要他去的。AIT台灣辦事處在台灣會見了多個國民黨政要，談軍購問題，實際上就是要不要維護台灣主權？要不要繼續親美？但是國民黨太過龐大，派系林立，莫衷一是。因此邀請黃國昌到美國，是對他的禮遇。現在還不到選總統的「考試」階段，然而可以視為「準考試」；可惜黃國昌妄尊自大，也以為自己智商超過柯文哲，不但沒有配合美國政府好好討論如何促進軍購，維護台灣社會穩定，反而捏造軍購問題。

本來他出發時說，要討論關稅與軍購問題，美國立即宣布關稅已經達成協議，接著行政院副院長、負責談判的鄭麗君副院長詳細報告談判經過與達成的突破性的重大成果，讓黃國昌完全沒有插手的機會，考驗他是否「凡美必反」；剩下的只能在軍購問題上做文章了。不知是他的英文水準有問題，還是故意扭曲，聲稱這次去美國才搞清軍購只有三千多億台幣，不是賴清德總統說的1.25兆，因此對行政院提出的國防特別條例更加強烈不滿，從而聲稱他要提出自己的三千億軍購方案。但是馬上被美國打了耳光，美國重申對台灣國防特別條例的支持。而這種預算，從來是行政部門提出，立法院審查，哪裡有立法部門提出的？黃國昌準備修改憲法擴大立法院的權力嗎？

是不是因為柯文哲沒有當選總統，原來對黃國昌承諾給予的法務部長無法實現，黃國昌坐不住了，想去當國防部長？否則他對台灣的軍事了解多少而有能力提出軍購方案？他連外交及國防委員會立委都不是，而且也不帶民眾黨的相關立委林憶君同去，到底安的是什麼心？藍白立委對軍費最簡單的就是增加軍人的薪資，這是小學生的算術題，更是討好軍人與掏空國庫的最好辦法。然而加薪也有一定限制，難道軍人領了百萬月薪就可以刀槍不入嚇退共軍？顯然不是。

黃國昌的政治足跡都在為他的政治前途進行個人奮鬥。如今與美國唱反調，是準備與國民黨的舔共權貴同流合污？然而國民黨會把新北市這個堡壘做人情送給黃國昌？何況還要面對民進黨蘇巧慧這個強敵。

而民眾黨的中國路線是「兩岸一家親」，雖然是親中，然而與「一中」還是有差別。因為兩岸一家親，說明兩岸並非一家，而要像一家那樣親密。如果要變成「一中」，在柯文哲、黃珊珊、陳昭姿與民眾黨裡是否通得過？何況立委的兩年任期到了。如果通不過，黃國昌是否要「起義」投誠國民黨？即使如此，李四川會把選舉新北市長的權利讓給黃國昌？侯有宜也願意嗎？

黃國昌訪美，卻沒有好好利用而失去華麗轉身的機會。加上面臨社會對他的狗仔隊等問題的種種質疑，現在是在向何處去的十字路口上。

