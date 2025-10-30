林信義三度率團赴APEC！林佳龍證實「有望會晤高市早苗」：在安排中

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於31日登場，代表我國率團的總統府資政林信義29日已抵達南韓慶州，儘管未能與今（30）日返程的美國總統川普（Donald Trump）會晤，但外交部長林佳龍今日上午透露，已有跟一些國家討論、安排雙邊會議，包括可能與日本首相高市早苗等人的會晤，都有在安排中。

立法院外交及國防委員會今日針對「我國參與2025年度『亞太經濟合作經濟領袖會議』的任務及目標」邀請外交部、經濟部等部會專題報告並備質詢。民進黨立委陳俊宇詢問，我國代表團已提早抵達會場，是否有機會安排雙邊會議或非正式會面機會？林佳龍答覆，領袖代表雙邊會議，已有跟一些國家進行討論並安排，但涉及到各方考量，因此將在見完面後，再對外報告；而在會場上的非正式會面，其實也有很多機會，我方已跟一些國家先溝通過。

另方面，由於高市早苗上任至今甫過一周，已接連在日本東協峰會、東亞峰會及日美領袖峰會等場合提及呼籲各界關注台海局勢，陳俊宇也詢問，高市早苗上任至今頻在國際場合提及台海和平穩定的重要性，我方有無信心在APEC期間與高市早苗進行雙邊會談，討論台日間的經濟安全合作可能性？對此，林佳龍則點頭說道，「有，我們在安排中」。​

據隨同我國代表團前往慶州的媒體報導，林信義此行抵達南韓後，是由APEC資深官員主席尹盛渼接機，其專車車隊前後有警車護送，與其他經濟體代表同等待遇，而被問到是否會在APEC期間與高市早苗會晤，林信義僅答稱「謝謝」並未多做回應。

