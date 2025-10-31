林信義代表出席 APEC字卡出現國旗和TAIWAN

▲台灣APEC領袖代表林信義在9時30分抵達現場，隨後與李在明握手、合照時，記者中心的轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標註「台灣」。（圖／台灣媒體團提供）

[NOWnews今日新聞] 2025亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議今（31）日早上正式展開，台灣由林信義代表出席，而林信義出場時，活動現場媒體中心轉播介紹台灣的字卡，國家名稱打上了「TAIWAN」，還有中華民國國旗圖示。

值得注意的是，APEC網站的直播畫面並沒有會員體介紹，TAIWAN字樣和中華民國國旗是在記者中心的轉播畫面上，旁邊加上2330萬人口數、擁8050億美元GDP等介紹，同時也被稱為是「主要的經濟夥伴和晶片領域的競爭者」。

林信義今約於韓國當地時間9時30分進場，他身著深藍色西裝，搭配白襯衫與紫紅色領帶。APEC會場廣播以「Chinese Taipei林信義會長（董事長）」介紹，而林信義進場與李在明握手致意，並短暫寒暄，之後隨指引進場。

