林信義對談貝森特 觸及在美投資

台灣參加APEC會議的領袖代表林信義，能否在外交上有所突破備受各界關注。林信義1日在國際記者會上表示，此行會晤了美國代表貝森特、日本新首相高市早苗等各國代表，與貝森特暢談約40分鐘，主要是宣傳我國與美談判的重要籌碼「台灣模式」。

林信義同日與高市早苗會晤約20分鐘，雙方重申台日共享基本價值，互為經貿關係十分密切的夥伴，期盼台日友好關係持續深化，在AI、數位貿易、經濟、防災等方面強化合作。至於對於是否與大陸國家主席習近平接觸，林則未正面回應，僅表示互動有很多不同方式、有時候也要看有沒有機緣。

但大陸外交部以不署名的發言人指出，日本領導人執意在APEC會議期間與台灣當局人員會面，對台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

林信義表示，此行會議時間很趕，但大致完成總統賦予的三大任務，會談有許多不同方式，此行約和十多位領袖與代表交流，感受到今年各國對台灣關注度提升，這是因為台灣發展半導體、科技園區的實例，許多經濟體主動前來，要了解台灣模式、產業園區聚落等做法。

由於美國總統川普在領袖峰會舉行前就已經離開，所以由美國代表團團長、財政部長貝森特代表出席。他31日發文表示，當日和林信義見面會談，主要提到韌性供應鏈、在美投資等議題。

林信義表示，和貝森特會談時聊了40分鐘。因台灣半導體產業有很多優勢，貝森特對台灣模式特別感到興趣。他向其說明政府角色、需要的法規、聚落人才等。

這次國科會主委吳誠文也與美國務卿盧比奧等外交體系官員會面，向重視國安戰略的外交部門，推進「台灣模式」的價值。