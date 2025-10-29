林信義抵韓參加APEC！外交部曝賴清德交付「3主張」：強化台灣經濟韌性

記者詹宜庭／台北報導

2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會將登場，根據外交部送至立法院的「我國參與2025年度『亞太經濟合作經濟領袖會議』的任務及目標」專題報告指出，總統賴清德共交付三項主張，請我方領袖代表林信義資政在會中轉達，包括「台灣將持續強化經濟韌性，為促進區域經貿發展作出貢獻」、「台灣願分享先驅產業經驗，推動公私協力應對全球挑戰」，以及「推動以『人』為本的人工智慧發展，成為實現APEC共同願景的助力」。

立法院國防及外交委員會明（30日）將邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。

根據外交部書面報告指出，本年AELM 訂於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德敦請資政林信義擔任領袖代表。林資政係第三度擔任領袖代表，對APEC運作非常熟悉，也深具公私部門經驗。我代表團已於28日出發，除出席相關會議外，並將與其他經濟體領袖交流，分享台灣的成功經驗。

報告透露，賴清德總統也交付三項重要主張，請林信義在會中傳達，包括台灣致力強化經濟韌性，為促進區域經貿發展做出貢獻；台灣願分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；以及台灣推動以「人」為本的 AI 發展，作為實現APEC共同願景之助力。

此外，報告也提及，在政府協助下，我國3位「APEC企業諮詢委員會」代表宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵也積極提出契合APEC共同需求的倡議，強調利用數位工具作為跨領域議題解方，透過公私部門協力，使 AI 成為亞太經濟發展驅動力，深獲所有APEC會員肯定及重視。

報告說明，3位代表的倡議也獲納入致領袖建言及專業部長的信函，張技術長更代表 ABAC「生技與醫療工作小組」向21個經濟體的衛生部長報告。這些正面發展，彰顯台灣對公私協力的重視，政府也希望3位ABAC代表能發揮 「以大帶小」的雁行效果，協助更多國內產業爭取商機，落實「總合外交」，達成台灣與其他APEC會員互惠互利、共榮共贏的目標。

報告強調，APEC是我國所平等參與最重要的政府間國際組織之一，每年有來自40個政府機關，超過500人次出席逾300場APEC會議。未來我國將持續善用在科技創新、數位轉型、智慧醫療與中小微企業發展等領域的優勢，深化與APEC會員的交流與合作，進一步提升我國在APEC的影響力。

報告透露，同時，我國將持續善用APEC這一多邊合作平台，積極參與區域供應鏈重組、經貿安全及關鍵技術合作等議題，展現台灣在亞太經濟體系中的戰略角色與合作價值。未來也將持續鞏固我國於APEC中的關鍵地位，透過推動開放、包容、永續與創新的合作，與各會員共同促進印太區域及亞太地區的和平、穩定與繁榮。

