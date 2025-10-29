林信義抵韓參加APEC！外交部曝賴清德交付「3主張」：強化台灣經濟韌性
記者詹宜庭／台北報導
2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會將登場，根據外交部送至立法院的「我國參與2025年度『亞太經濟合作經濟領袖會議』的任務及目標」專題報告指出，總統賴清德共交付三項主張，請我方領袖代表林信義資政在會中轉達，包括「台灣將持續強化經濟韌性，為促進區域經貿發展作出貢獻」、「台灣願分享先驅產業經驗，推動公私協力應對全球挑戰」，以及「推動以『人』為本的人工智慧發展，成為實現APEC共同願景的助力」。
立法院國防及外交委員會明（30日）將邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。
根據外交部書面報告指出，本年AELM 訂於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德敦請資政林信義擔任領袖代表。林資政係第三度擔任領袖代表，對APEC運作非常熟悉，也深具公私部門經驗。我代表團已於28日出發，除出席相關會議外，並將與其他經濟體領袖交流，分享台灣的成功經驗。
報告透露，賴清德總統也交付三項重要主張，請林信義在會中傳達，包括台灣致力強化經濟韌性，為促進區域經貿發展做出貢獻；台灣願分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；以及台灣推動以「人」為本的 AI 發展，作為實現APEC共同願景之助力。
此外，報告也提及，在政府協助下，我國3位「APEC企業諮詢委員會」代表宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵也積極提出契合APEC共同需求的倡議，強調利用數位工具作為跨領域議題解方，透過公私部門協力，使 AI 成為亞太經濟發展驅動力，深獲所有APEC會員肯定及重視。
報告說明，3位代表的倡議也獲納入致領袖建言及專業部長的信函，張技術長更代表 ABAC「生技與醫療工作小組」向21個經濟體的衛生部長報告。這些正面發展，彰顯台灣對公私協力的重視，政府也希望3位ABAC代表能發揮 「以大帶小」的雁行效果，協助更多國內產業爭取商機，落實「總合外交」，達成台灣與其他APEC會員互惠互利、共榮共贏的目標。
報告強調，APEC是我國所平等參與最重要的政府間國際組織之一，每年有來自40個政府機關，超過500人次出席逾300場APEC會議。未來我國將持續善用在科技創新、數位轉型、智慧醫療與中小微企業發展等領域的優勢，深化與APEC會員的交流與合作，進一步提升我國在APEC的影響力。
報告透露，同時，我國將持續善用APEC這一多邊合作平台，積極參與區域供應鏈重組、經貿安全及關鍵技術合作等議題，展現台灣在亞太經濟體系中的戰略角色與合作價值。未來也將持續鞏固我國於APEC中的關鍵地位，透過推動開放、包容、永續與創新的合作，與各會員共同促進印太區域及亞太地區的和平、穩定與繁榮。
更多三立新聞網報導
泰王太后詩麗吉辭世！賴清德、卓榮泰悼唁 外交部：台泰交流密切
吊車王要賴簽《兩岸和平協議》！ 律師喊不用批評：就是對共產黨很天真
防止非洲豬瘟擴散 賴清德向國人喊話配合防疫：勿跨境網購肉類製品
綠營北市人選＋1？傳罷團拱沈伯洋選台北市長 趕民進黨徵召末班車
其他人也在看
高師大攜手陸軍官校策略聯盟 學術與科技交流
為促進學術與文化交流、推動科技創新研發，國立高雄師範大學與陸軍軍官學校於昨（廿九）日上午假高師大和平校區，簽署「策略聯盟合作協議書」，由高師大副校長唐硯漁與陸軍軍官學校教育長黃孫德昌代表簽署，雙方主管團隊共同見證，象徵兩校攜手開啟全新的合作里程碑；未來雙方將結合人才、設備、技術與學術資源，展開多面向的合作，共同打造學研與軍事教育交流的新典範。就雙方協議內容，高師大與陸軍官校將在多項領域展開合作，包括資源分享、專題研究與成果交流、學術研討會共同舉辦，以及師生學術交流等強化教學與研發能量。其中，雙方將依互惠原則開放課程校際互選，鼓勵學生跨域學習；並推動教師與研究人員的技術交流與共同研究，以強化教學與研發能量。此外，雙方將鼓勵高師大學生報考ROTC軍官班或專業軍官班，以及陸軍官 ...台灣新生報 ・ 1 天前
輝達開GTC大會！台積電收1505元 台股站穩2萬8雙創新高
受輝達在美國華府召開GTC大會激勵，台股今天（29日）在輝達供應鏈帶動下，由台積電領漲，盤中衝上2萬8395點再創歷史新高。終場大漲345點，以2萬8294點作收，漲幅1.24%，成交量放大到5780中廣新聞網 ・ 1 天前
國際醫生 又來了 士林警速逮車手再追出百萬贓款
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局文林派出所日前於士林區中正路247巷（士林捷運站1號出口內）破獲一起 […]民眾日報 ・ 1 天前
林信義：科技是雙面刃、AI應以人為本
[NOWnews今日新聞]今年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，總統賴清德委請總統府資政林信義擔任領袖代表，在昨晚宴請企業時表示，今年APEC聚焦在AI、人口變遷、文化與時尚產業帶來的衝擊，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
網紅「阿卡莎納」為世界祈禱和平做國際宣傳
「阿卡莎納」 Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN），他是一位從億萬富豪轉變為靈性導師並涉足音樂領域的國際網紅，過去拍攝不少顯化影片，他從年輕創業成功、累積億萬財富的企業家，蛻變為引導千萬人追尋內在豐盛的精神導師，並勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，透過音樂傳遞正能量。剛從美國開完“顯化奇蹟”課程的「阿卡莎納」，在今年11月1日(六)13:00-18:00也特別將在台北舉行今年【2025台灣首場顯化奇蹟課程】，這次課程更獨家給台灣粉絲特別版的內容，目前官方表示，開賣不久票數已快賣完，此次所得將全部捐贈花蓮光復重建，剩最後名額搶購中。警政時報 ・ 16 小時前
直球表態「堅定反對推進統一」！賴清德主持將官晉任：強化國防不是為挑釁
總統賴清德今（29）日上午主持「中華民國114年11月份將官晉任授階典禮」，肯定國軍在樺加沙颱風造成災情的第一時間投入救災，彰顯「守護人民、服務人民」的國軍精神。針對中共持續進行的灰色地帶侵擾，賴清德強調，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。賴清德指出，首先要向......風傳媒 ・ 1 天前
焦點股》台積電：股價創新高 市值佔台股逾43％
AI晶片霸主輝達市值突破5兆美元，台積電ADR也漲1.18%收在305.09美元，激勵台積電（2330）今日股價續開高走高，股價最高達1520元，上漲15元，再創歷史新高價，市值攀升達39.41兆元新高，佔台股總市值高達逾43%。截至11點，股價雖拉回至1515元，仍是台股撐盤主角。自由時報 ・ 22 小時前
200萬投資 警銀聯手停車位飛了
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於日前接獲轄內金融機構通報，稱有民眾林姓男子臨櫃欲提領 […]民眾日報 ・ 1 天前
（有影片）／田中馬拉松獲全球首例社會效益認證 小鎮跑出國際舞台
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日至9日登場，田中馬執行長鄭宗 […]觀傳媒 ・ 10 小時前
輝達銷售額5000億鎂 台股豪賺的他！
輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳週二在華盛頓舉行的 GTC 科技大會上駁斥外界對人工智慧（AI）產業過熱的擔憂，表示公司新一代晶片平台將在未來數季帶來高達 5,000 億美元的營收，顯示全球對 AI 算力的需求遠超市場預期。根據永豐投顧研究報告，輝達預期至 2026 年底，Blackwell 與早期 Rubin 架構的累積銷售額將達 5,000 億美元，是前一代 Hopper 晶片整個生命週期銷售的五倍。Rubin 架構全面採用液冷設計與無纜線（cableless）系統，並在 Vera Rubin 托盤中加入 CPX 處理器以支援大型語言模型的預處理任務，Bluefield 4 DPU 則用於優化 KV 快取，加速資料檢索與降低延遲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新消息！歌手坣娜驚傳病逝 享年59歲
即時中心／廖予瑄報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，因紅斑性狼瘡舊疾復發病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已，圈內好友也證實，她在於10月16日過世。她的臉書貼文最後寫下，「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」如今讀來格外令人鼻酸。民視 ・ 1 天前
台灣媽祖廟參加湄洲島遶境 陸委會憂統戰
為紀念媽祖羽化升天一千零三十八週年，媽祖故鄉大陸湄洲島，湧入成千上萬名信眾，還有來自台灣多家媽祖廟代表，包括大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等，約600名信眾共襄盛舉，不過陸委會提醒，大陸可能藉由宗教活動進行統戰，呼籲信眾參與交流要提高警覺。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
泰王太后詩麗吉辭世 賴總統、卓榮泰透過外館致哀
（中央社記者楊堯茹台北29日電）泰國王太后詩麗吉辭世，享壽93歲。外交部今天表示，總統賴清德及行政院長卓榮泰已透過駐泰國代表處，轉達政府與人民悼唁之意。中央社 ・ 1 天前
前瞻南科二廠啟用 迎電芯本土化
全球電動車、儲能系統與AI資料中心備援鋰電池需求推升下，鋰電池產業正加速擴展升級，近幾年台灣三大集團（台塑、鴻海、台泥）陸續宣布將投資百億元新台幣以上資金，加入這場全球能源轉型下的重資本投資新賽局，台灣三大集團規劃布局的鋰電池芯總產能，2030年將上看19GWh。工商時報 ・ 1 天前
非洲豬瘟案發場採檢出現第４名獸醫？
記者陳金龍／台中報導 台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，二十八…中華日報 ・ 1 天前
泰王太后詩麗吉辭世！賴清德、卓榮泰悼唁 外交部：台泰交流密切
泰國王太后詩麗吉辭世，享壽93歲。外交部今（29日）表示，總統賴清德及行政院長卓榮泰已透過駐泰國代表處，轉達政府與人民悼唁之意，外交部常務次長葛葆萱也在上午前往泰國貿易經濟辦事處致意並致哀悼詞，目前台泰兩國國民互訪熱絡，交流密切。未來我國將持續在「總合外交」下深化台泰關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前