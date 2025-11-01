林信義會晤美財長聚焦半導體聚落
本報綜合報導
ＡＰＥＣ領袖峰會一日落幕。台灣領袖代表林信義表示，峰會期間他與美國財政部長貝森特進行會晤，時間約四十分鐘，貝森特對台灣如何發展高科技聚落表達高度關注。
根據ＡＰＥＣ台灣代表團提供資訊，林信義於領袖會議期間與貝森特進行會晤，雙方就科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題進行討論。林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，同時也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。
此外，林信義分享「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國合作，共創經濟繁榮。
林信義在ＡＰＥＣ領袖代表國際記者會進一步表示，與貝森特會晤時談的問題非常廣，涵蓋科技合作、供應鏈安全；貝森特很有耐心，主要想了解台灣如何建立高科技聚落，以及發展的歷史脈絡，想確認對台灣發展模式的理解是否正確。
林信義直言，全世界對台灣半導體發展過程非常有興趣，因為台灣這方面占有很大優勢，貝森特對這塊特別有興趣，因此他告知貝森特台灣現況、進度及相關想法。估計會晤時間約四十分。
至於是否有談及關稅議題？林信義表示，ＡＰＥＣ會議上，大家主要談經貿發展。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮則表示，目前正洽談台美供應鏈合作，希望最終爭取調降對等關稅、稅率不疊加，２３２關稅優惠待遇。行政院副院長鄭麗君日前也表示，待ＡＰＥＣ落幕後，雙方繼續溝通若達共識，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。
對於林信義在峰會上與多少國家展開交流、會晤？林信義表示，沒辦法精確計算，因為會談定義很多，坐下來雙邊會談、站著談、晚餐時候談、握手談，形式太多，幾乎十幾個國家都有談，但形式不太一樣，有時候是雙方行程因素也會有影響。
而美國總統川普旋風式亞洲行，並短暫參與ＡＰＥＣ會議，台灣是否爭取與川普會面，以及有無見到面？林信義表示，川普來去匆匆，沒有跟川普見面。
其他人也在看
APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈
APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透...聯合新聞網 ・ 1 天前
林信義：與貝森特會晤約40分 聚焦台高科技聚落發展 (圖)
台灣領袖代表林信義表示，他在APEC領袖會議期間，有與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行會晤。中央社記者潘姿羽攝 114年11月1日中央社 ・ 16 小時前
林信義：與貝森特會晤約40分 聚焦台灣高科技聚落發展
（中央社記者潘姿羽慶州1日電）2025年亞太經濟合作會議（APEC）圓滿落幕，台灣領袖代表林信義今天表示，峰會期間，他與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行會晤，時間約達40分鐘，貝森特對台灣如何發展高科技聚落表達高度關注。中央社 ・ 16 小時前
國策顧問張田黨挺林俊憲選南市長
記者陳佳伶∕新營報導 總統府國策顧問張田黨一日在白河海王子餐廳成立「林俊憲競選台南市…中華日報 ・ 13 小時前
林信義.美財長APEC場邊會 討論科技.投資等議題
美國財政部在X平台發文表示，美國財政部長貝森特，昨(31)日在APEC峰會場邊，和台灣領袖代表林信義進行了會晤。台灣代表團也已經證實這個消息，根據美國財政部說法，雙方討論了包括科技、韌性供應鏈，以及在...華視 ・ 22 小時前
APEC峰會場邊 高市早苗社群發布林信義同框照
2025韓國慶州APEC(亞太經濟合作會議)即將進入尾聲，日本首相高市早苗韓國時間今天(31日)晚上8時01分許，在社群X貼出與我方領袖代表林信義互動的照片，並搭配文字敘述指出，「APEC領袖峰會召開前，在休息室與台灣總統府資政林信義，互相問候」。 照片中，高市早苗身著寶藍色西裝，搭配珍珠項鏈及耳環、徽章，展開笑顏與林信義互動；不過，照片僅捕捉到林信義的側臉，無法辨識其神情。中央廣播電台 ・ 1 天前
新北原民文化會議登場 頭目共議都市族群未來式
（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市原住民族文化會議今天登場，近百名族群幹部、頭目及協進會理事長齊聚，共議都市原民未來發展，並探討法律與文化議題，也表揚推廣原民文化、推動族群公共事務有功人員。中央社 ・ 15 小時前
擔心豬瘟肉上餐桌？石崇良：已開發檢驗方式、由醫檢師執行
衛福部長石崇良表示，雖然目前全台實施豬隻禁宰政策，市售豬肉產品暫無疑慮，但衛福部已準備完善的檢驗機制及量能，未來若有非洲豬瘟肉品流入市場，將由醫檢師進行採檢和病毒定序，確保食品安全。中天新聞網 ・ 18 小時前
中油：微幅反應成本 11月桶裝瓦斯每公斤漲0.45元
（中央社記者呂晏慈台北1日電）台灣中油公司今天宣布，明天凌晨零時起，11月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷與混合丙丁烷價格，每公斤各調漲0.45元；車用液化石油氣每公升調漲0.3元。中央社 ・ 17 小時前
悲！台中2家庭遭重創 孕婦泡澡疑氣喘亡 8個月嬰癲癇不治
台中市今日發生兩起令人心碎的不幸事件！一名懷孕2個多月的孕婦疑似氣喘發作身亡，造成一屍兩命的悲劇。另一起8個月大男嬰癲癇發作，父親緊急將孩子抱往消防分隊求救，最終仍不幸身亡。醫師呼籲，孕婦若有身體不適應立即就醫，氣喘藥物不會影響胎兒健康，應持續服藥控制病情。這兩起案例提醒大家，面對特殊疾病患者應更加注意健康狀況，並了解緊急情況的應對方法。TVBS新聞網 ・ 1 天前
長庚運用「腸道微菌叢全基因分析」 推動腸道精準醫療
國科會積極布局推動「微生物相在精準健康之研發及應用計畫」，整合產學研醫能量，建構本土菌株資料庫並開發臨床應用。長庚醫院在國科會「微生物相計畫」支持下，結合臨床與分子檢測技術，率先推出台灣「腸道微菌叢全基因分析」服務，可分析超過14萬種微生物與抗藥基因，協助醫師預測腸炎、大腸癌、帕金森氏症等疾病風險，開啟腸道精準醫療的新時代。NOW健康 ・ 20 小時前
第4屆籃球名人堂8人入選 運動部盼逐步數位典藏
（中央社記者陳容琛台北1日電）台灣籃球名人堂協會今天舉行第4屆入堂慶典，由傳奇教頭錢一飛、前台灣男籃國手洪濬哲領銜共有8人入選，運動部表示，將把文物保存、數位典藏視為重要工作。中央社 ・ 15 小時前
吳音寧空降台肥董座挨批酬庸！資深媒體人揭綠盤算：「他」恐更上一層樓
台肥昨日正式公告，將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部派任法人代表李孫榮董事長一職，即日起生效，吳音寧一早發文感謝外界祝福，表示「不管在什麼位置，認真做實事最重要」。對此，「最強菜農」林佳新直言，吳音寧資歷算是完整，不過很多退休農業大縣的縣市首長可能很不滿這項人事決定，資深媒體人也分析，並非單純酬庸那麼簡單，恐牽涉民進黨在彰化的政治盤算。鏡報 ・ 12 小時前
岡山造勢3萬人大爆場 林岱樺喊「局勢翻轉中」：我忍了8個月
意欲角逐2026年高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，今（1日）晚在高雄岡山舉辦造勢活動，先前表態挺她的正國會大咖們雖未到場，但現場仍湧入3萬人。林岱樺表示，她忍了8個月，整個過程十分委屈，看到今天這樣的場面，「我只有做到死，才能回報高雄的鄉親。」並指局勢正在翻轉中。中天新聞網 ・ 12 小時前
美國大軍壓境「即將入侵委內瑞拉」？川普、盧比歐雙雙否認
據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，川普於美東時間10月31日在「空軍一號」（Air Force One）上接受記者採訪時，被問及媒體報導稱「他正在考慮對委內瑞拉境內進行打擊」是否屬實，川普僅簡短回答：「不是。」美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也回應了《邁阿密先驅報》（Mia...CTWANT ・ 21 小時前
宣誓就任藍主席「盧、侯、張」缺席 鄭麗文：我們心連在一起
國民黨11月1號舉行全國代表大會，國民黨主席鄭麗文正式宣示就任，她致詞高喊，要讓國民黨從羊群變成獅群，坐在台下的前總統馬英九，似乎很有感觸，頻頻拭淚。只是全代會上，國民黨多位縣市首長都沒到場，外界認為恐對鄭麗文領導威望受到挑戰，但鄭麗文不擔心，她說彼此的心是相通、連在一起的。 #國民黨#全國代表大會#鄭麗文東森新聞影音 ・ 12 小時前
壯觀畫面曝！南島文化節「千人圍舞」聚8年能量 周春米再揭1盛事
當所有小河匯聚，就找到源頭！首屆「屏東南島文化節」 今(1)日在屏東縣民公園登場，今年以「湧動的靜流 Silent Currents, Rising Tides」為主題，由48個部落青年領袖、縣長周春米、原民會主委曾智勇、立委伍麗華等人大跳「千人圍舞」，場面壯觀。周春米指出，此活動前身為「收穫那麼多」 ，累積8年的能量一次綻放，更預告12月10日將迎來第一屆世界原住民運動會。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
等了好幾天終於回家了！金毛與主人重逢「哭著咬衣袖」 感人畫面網讚：太有靈性了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導分離多日後重逢的那一刻，狗狗反應往往最惹人心疼。近日，有網友分享了一段影片，一隻金毛時隔多日在見到主人時「差點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文公布 牛煦庭、江怡臻任發言人
本報綜合報導 甫上任的國民黨主席鄭麗文一日證實，發言人將由國民黨立委牛煦庭、新北市議…中華日報 ・ 11 小時前
APEC峰會閉幕！高市會晤習關切台海4／小馬可仕夫人透露愛高雄 林玟萱APEC柔性外交
台灣領袖代表林信義的女兒林玟萱，今年再度陪同父親出席APEC峰會。林玟萱說，儘管有許多國際大事，但在領袖家屬行程時，大家都有默契「把該做的事留給該做的人」，談論話題多在討論韓國美妝，互動融洽，她也與其他經濟體家屬互加社群，菲國夫人跟她透露，很喜歡台灣夜市！鏡新聞 ・ 14 小時前