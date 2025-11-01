林信義會晤美財長聚焦半導體聚落

APEC領袖合影環節，台灣領袖代表林信義（左二）與大陸國家主席習近平（左四）全程無互動。（APEC台灣媒體團提供，中央社）

本報綜合報導

ＡＰＥＣ領袖峰會一日落幕。台灣領袖代表林信義表示，峰會期間他與美國財政部長貝森特進行會晤，時間約四十分鐘，貝森特對台灣如何發展高科技聚落表達高度關注。

根據ＡＰＥＣ台灣代表團提供資訊，林信義於領袖會議期間與貝森特進行會晤，雙方就科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題進行討論。林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，同時也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。

此外，林信義分享「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國合作，共創經濟繁榮。

林信義在ＡＰＥＣ領袖代表國際記者會進一步表示，與貝森特會晤時談的問題非常廣，涵蓋科技合作、供應鏈安全；貝森特很有耐心，主要想了解台灣如何建立高科技聚落，以及發展的歷史脈絡，想確認對台灣發展模式的理解是否正確。

林信義直言，全世界對台灣半導體發展過程非常有興趣，因為台灣這方面占有很大優勢，貝森特對這塊特別有興趣，因此他告知貝森特台灣現況、進度及相關想法。估計會晤時間約四十分。

至於是否有談及關稅議題？林信義表示，ＡＰＥＣ會議上，大家主要談經貿發展。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮則表示，目前正洽談台美供應鏈合作，希望最終爭取調降對等關稅、稅率不疊加，２３２關稅優惠待遇。行政院副院長鄭麗君日前也表示，待ＡＰＥＣ落幕後，雙方繼續溝通若達共識，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。

對於林信義在峰會上與多少國家展開交流、會晤？林信義表示，沒辦法精確計算，因為會談定義很多，坐下來雙邊會談、站著談、晚餐時候談、握手談，形式太多，幾乎十幾個國家都有談，但形式不太一樣，有時候是雙方行程因素也會有影響。

而美國總統川普旋風式亞洲行，並短暫參與ＡＰＥＣ會議，台灣是否爭取與川普會面，以及有無見到面？林信義表示，川普來去匆匆，沒有跟川普見面。