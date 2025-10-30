林信義率團赴APEC！林佳龍鬆口正在安排與高市早苗會面

外交部長林佳龍今天（30日）赴立院備詢時表示，我方正安排與日本首相高市早苗在APEC期間會面。（圖／董孟航攝）

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議即將在明天登場，代表我國的總統府資政林信義昨已率團抵達南韓。針對外界關切我方是否有望在APEC期間與日本首相高市早苗進行雙邊會談，外交部長林佳龍今天（30日）赴立院備詢時鬆口，「有，我們在安排中」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇質詢時提問，我國代表團已提早抵達APEC會場，是否有機會安排雙邊會議或非正式會面機會？林佳龍回應，領袖代表雙邊會議，我方已跟一些國家進行安排討論，但涉及各方考量，因此將在見完面後，再對外報告。他提到在會場上的非正式會面，其實也有很多機會，我方已事先跟一些國家溝通過。

陳俊宇接著問到，高市早苗上任至今已多次在國際場合提及台海和平穩定的重要性，我方有無信心在APEC期間與高市早苗進行雙邊會談，討論台日間的經濟安全合作可能性？林佳龍點頭表示，「有，我們在安排中」。



