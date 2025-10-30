林信義能與高市早苗會面嗎？林佳龍曝安排進度

日本新任首相高市早苗。資料照。路透社



亞太經濟合作會議（APEC）正於韓國慶州進行，我國領袖代表林信義已經抵達當地，由於林信義去（2024）年曾於秘魯與前首相石破茂會面，外界關注他是否有機會與新首相高市早苗會面。對此，外交部長林佳龍透露進度：「有，我們在安排中。」

立法院外交國防委員會今（10/30）日邀請林佳龍進行「我國參加2025年亞太經濟合作會議（APEC）的任務與目標」與「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應變」的專案報告。民進黨立委陳俊宇質詢時詢問，是否安排林信義與高市或其他國家領袖會談。

林佳龍表示，領袖代表會晤方面，已經和一些國家討論、安排，但這涉及各方面的考量，有可能在會晤後向外界報告，而除了特別安排之外，在會場上比較非正式也有很多的機會可以交談，這也和部分國家有溝通安排。

林信義於去年在秘魯的APEC場邊曾與石破會晤50分鐘，當時石破表達台灣是日本非常穩定、互相信賴的夥伴，並重申日本重視台海和平的立場，並支持我國持續參與如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

陳俊宇另詢問，在APEC期間，有沒有這個信心能夠和高市安排雙邊會談，討論台灣與日本之間的這個經濟安全合作，林佳龍簡短透露：「有，我們在安排中。」

