林信義與高市早苗見面談台日合作？ 林佳龍：有信心安排中

外交部長林佳龍30日前往立法院外交及國防委員會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」並備質詢。（姚志平攝）

川習見面會稍早落幕，過程未針對台灣議題有太多的著墨，反倒是我國代表林信義可否見到日本高市首相，成為我方後續觀察的重點之一。有關APEC參與計劃，外交部長林佳龍今日在立法院質詢時，被問及是否有信心與高市進行雙邊會談？林佳龍回應，有，我們在安排中。

外交部長林佳龍今日出席立法院外交國防委員會「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」及「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告，並備質詢。

由於林信義去年在秘魯的APEC場邊與時任日本首相石破茂會晤50分鐘，會中，民進黨立委陳俊宇也詢問，我們在APEC期間有沒有信心能夠和高市首相安排到雙邊會談，來討論日本或台日之間，在經濟、安全合作的可能？林佳龍直接回應「有，我們在安排中。」

陳俊宇也表示，我們代表團在本週28號已經提前3天抵達韓國了，比以往更早；相對來說，我們也爭取更多的時間。在明天的這個峰會正式登場之前，我們的代表團是否有機會可以順利安排到雙邊的會議，或是有其他非正式的這個會面的機會？

林佳龍回答表示肯定。在領袖代表方面，已經有跟一些國家討論、之後有安排，不過這個也涉及到各方的考量，我們等見面之後自然會跟社會來做報告；至於在會場上比較非正式部分也有很多機會可以交談，我們也有跟一些國家先溝通非正式的方式。所以除了正式的雙邊會談以外，也有非正式的交談。

